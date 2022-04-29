Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 25 Nisan – 1 Mayıs 2022

25 Nisan – 1 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Tutulma anında Jüpiter ve Venüs'ün kavuşumları size güzel destekler gönderecek. Hayata bakışınız yükselirken, enerjiniz yükseliyor.

Hedeflerinize doğru yaklaştığınız, uzun zamandır emek verdiğiniz bir iş projeniz varsa karşılığını alacağınız bir dönem. Bir fikrinizi hayata geçirebilir, kaynaklarınızı genişletmek adına imkânlarla karşılaşabilirsiniz. Üstlerinizden takdir görebilir, kimileriniz başarısını ödülle taçlandırabilir. Yaratıcılığınız ve sezgileriniz artıyor. Sanatsal çalışmalar, akademik ve kişisel eğitimlerden yarar sağlayabilirsiniz. Yurtdışıyla ilgili öğrenim, oturum gibi yeniliklere atılabilir, bu yönde girişimleriniz varsa gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.