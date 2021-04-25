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Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

26 Nisan – 2 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
25 Nisan 2021
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Dolunayın ışığı aşk ve partner ilişkilerini aydınlatırken içinde bulunduğunuz durumun nasıl yön alacağı netleşecek.

Tamam- devam kararı alabilirsiniz. Bazıları için yeni aşklar, sürpriz tanışmalar meydana gelebilir. Hedeflerinizi belirlerken, bazı değişimlerin istediğiniz hızda gitmediğini hissedebilirsiniz. Yeteneklerinizi, hobilerinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler için yeni başlangıçlar, çocukları olanlar için onların eğitim ya da hayatlarıyla ilgili netleşmeler meydana gelebilir. Spekülatif yatırımlarla ilgili cesaretli adımlar atabilirsiniz, yine de temkinli olun.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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