Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022

27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki dönemde yaşama bakış açınız değişecek, motivasyonunuz yükselecek. Jüpiter size şans ve fırsatlar sunacak.

Yeni eğitimlere başlayabilir, yüksek lisans, üniversite alanında güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Geleceğinize yönelik vizyonunuz genişlerken, yurtdışı planları, yurtdışına taşınmak ya da yabancılarla ilgili konular uzun bir süre hayatınıza girebilir. Yer değişimleri, taşınmak, şehir, ülke değişimleri yaşayabilirsiniz. Günlük rutinlerinizde, düzeninizde değişimler, çalışma ortamınızda yenilikler gündeme gelirken, seyahatleriniz yoğunlaşabilir.