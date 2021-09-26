Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 27 Eylül – 3 Ekim 2021

27 Eylül – 3 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ev, aile, yuva alanınızda gerileyen Merkür, 18 Ekim'e kadar ebeveynlerle ilgili geçmiş konuların açılması, bazı iletişim sorunları, ebeveynlerinizin sağlığıyla ilgili hassasiyetleri meydana getirebilir.

Yanlış anlaşılmalara, ifade eksikliğine karşı temkinli olun. Eşinizle, partnerinizle ilişkilerde yeni karar almak, yatırım yapmak, ev almak, taşınmak için retronun bitimini bekleyin. Anlaşmalar ve imzalarınızı bu dönem atmayın. Evinizde tadilat yapmayın. Ev aletlerinde bozulmalar meydana gelebilir, yenisini almayın, retronun bitimini bekleyin.