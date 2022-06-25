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Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 27 Haziran – 3 Temmuz 2022

27 Haziran – 3 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 27 Haziran – 3 Temmuz 2022

Yeniay burcunuzda. Hayatınızla ilgili yeni adımlar atabilir, kariyerde yeni fırsatlarla karşılaşabilir, yeni iş görüşmeleri yapabilirsiniz.

Hedeflerinizle ilgili yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Bu dönem kendinize olan güveniniz yükselirken cesaretleneceksiniz. İş değişimleri, yer değişimleri öne çıkabilir. Kimileri için toplumsal statüde ayrılık ya da evlilik kararı verilebilir, yeni ortaklık kararı gündeme gelebilir. Duygusal olacaksınız, çevrenizle küskünlerden kaçının.

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