Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 27 Kasım-3 Aralık 2023

27 Kasım-3 Aralık 2023 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Gizli konular, bazı sırların ortaya çıkması, arkadan dönen dedikodular, bazı bilmediğiniz düşmanlıkların ortaya çıkması mümkün. Kiminle ne konuştuğunuza dikkat edin, özel konuları ulu orta paylaşmayın ve her duyduğunuza inanmayın. Mantıklı olun, hayal dünyasından kaçının.

Gerçeklerle yüzleşmeniz gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Genel sağlığınıza, özellikle akciğerler, solunum yolları ve bağışıklığınıza dikkat edin. Zararlı alışkanlıkları bırakabilir, bağımlılıkları arındırmak adına tedaviye gidebilir, ruhsal terapi ve danışmanlıklara başlayabilir, fazlalıklardan arınabilir, fiziksel kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Sizin ya da ailenizin sağlık sorunlarına açık bir dolunay. İşinizle ilgili bazı yeni teklifler, yeni bir proje, görev değişimi, yer değişimi ya da radikal olarak işten ayrılmak söz konusu olabilir.