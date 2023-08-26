Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 28 Ağustos-3 Eylül 2023

28 Ağustos-3 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Manevi konular, hayat bakışınız ve ilişkileri sorgulama dönemi. Sezgileriniz artarken, duygusal ilişkilerde kendinizi daha hassas ve kırılgan hissedebilirsiniz. Romantik seyahatler, uzak rotalar gündeme gelebilir.

Uluslararası işler, ticaret, yurtdışı yaşam, yurtdışı eğitim gibi konular varsa bazı tamamlanma, sonuçlanma yaşanabilir. Satürn ve Merkür retrosu elbette bu alanlarda yaşanabilecek krizlere de dikkat çekecektir. Beklediğiniz bir evrak, vize sorunu gecikebilir, ertelenebilir. Mesleki eksikliklere daha gözlemci yaklaşabilirsiniz. Hukuksal konular kimine tamamlanma, Merkür retro etkisiyle kimine ertelenme getirebilir.