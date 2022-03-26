Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 28 Mart – 3 Nisan 2022
28 Mart – 3 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Geleceğiniz, kariyeriniz, toplumdaki duruşunuz adına önemli kararlar alabilirsiniz. Çalışma şeklinizde değişim, pozisyon değişimleri, yeni bir işe başlamak söz konusu olabilir.
Kariyer ortamınızda bazı değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Çalışmıyorsanız, iş arıyorsanız yeni görüşmeler söz konusu olabilir. Otorite figürleriyle, müdür, patron gibi üstlerinizle ilişkilere dikkat edin, fevri davranışlardan kaçının. Maddi konularda riskten uzak durun. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız sağlam kararlar alın. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.