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Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

29 Mart - 4 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
28 Mart 2021
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Dolunay aile, ev, yuva konularına dikkat çekecek.

Ebeveynlerinizin yaşamı, sağlığı ön plana çıkarken, bu dönem aile meselelerini gözden geçirin. Bazı sağlık sorunları meydana gelebilir, sorumluluklarınız artabilir. Toplumsal statünüzün değişimi, evlilik ya da boşanma kararları gündeme gelebilir. Evinizi değiştirmek, taşınmak, yer değişimleri, kariyer konularında önemli gelişmeler meydana gelebilir. Üstlerinizden destek göreceksiniz. Yeni yatırım kararları alabilirsiniz. Kredi çekmek, miras, gayrimenkul alım satımı tetiklenebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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