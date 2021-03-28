Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Dolunay aile, ev, yuva konularına dikkat çekecek.

Ebeveynlerinizin yaşamı, sağlığı ön plana çıkarken, bu dönem aile meselelerini gözden geçirin. Bazı sağlık sorunları meydana gelebilir, sorumluluklarınız artabilir. Toplumsal statünüzün değişimi, evlilik ya da boşanma kararları gündeme gelebilir. Evinizi değiştirmek, taşınmak, yer değişimleri, kariyer konularında önemli gelişmeler meydana gelebilir. Üstlerinizden destek göreceksiniz. Yeni yatırım kararları alabilirsiniz. Kredi çekmek, miras, gayrimenkul alım satımı tetiklenebilir.