Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 30 Ağustos – 5 Eylül 2021

30 Ağustos – 5 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür Terazi burcu geçişi ev, aile, yuva alanlarına vurgu yapacak.

Evinizi güzelleştirmek, çeşitli tadilatlar yapmak, düzeninizi oturtmak, ya da bazıları için taşınma, yer değişikliği konularını da gündeme getirebilir. Aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili önemli gündemler meydana gelebilir. Ailenizle, evliliğinizle ilişkilerinizi güzelleştirebilir, ortak yeni kararlar alabilirsiniz. Gayrimenkul, toprak alım satım konuları gündeme gelebilir.