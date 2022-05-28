Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 30 Mayıs – 5 Haziran 2022

30 Mayıs – 5 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay anında Merkür retrosu bazı gizli bilgileri, konuları, sırları ortaya çıkartabilir. İlişkilerle ilgili gizlilikler, bilinçaltı, ruh ve beden bütünlüğünüzü korumalısınız. Zihinsel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

Terapi ve sağlık sorunlarının tedavisi mümkün olabilir. Zararlı alışkanlıkları bırakabilir, size toksik gelen konuları hayatınızdan ayıklayabilirsiniz. Çalışma koşullarınızda bazı değişimler yaşanabilir, iş değiştirmek isteyebilir, departman değişimleri meydana gelebilir. Merkür retrosu devam ediyor, kararlarınızı 6 Haziran sonrası alın.