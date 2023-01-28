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Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 30 Ocak-5 Şubat 2023

30 Ocak-5 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma: 07:05 - 28 Ocak 2023 Güncellenme:
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Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 30 Ocak-5 Şubat 2023

Venüs Balık transiti ilişkiler, ortaklıklar, imzalar alanında size yenilikler getirebilir. Yuva ve aileniz alanında başlangıç, aradığınız evi bulmak gibi etkilerle karşılaşabilirsiniz.

Yeni eğitimler öne çıkabilir, yarım kalmış işleriniz hız kazanabilir, önemli görüşmeleriniz için harekete geçebilirsiniz. Ertelediğiniz konuları ele alacaksınız. Kariyerdeki güzel gelişmeler görünür olacaktır. Yeni bir işe başlayabilir, terfi alabilir, kariyerde yurtdışı başlangıçları gündeme gelebilir.

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