Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Merkür retrosu sizi geçmişle, geride bıraktığınız kişi ve olaylarla yüzleştirebilir.

İç dünyanıza daha fazla çekilebilirsiniz. İçinizde bastırdığınız duygular, bilinçaltı ve takıntılar gün yüzüne çıkabilir. Dönüşüm arifesindesiniz. 24 Haziran'a kadar bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Spritüel çalışmalar, maneviyat, içe dönüş bu dönem size iyi gelebilir. Gizli düşmanlıklar, arkadan dönen dedikodular ortaya çıkabilir, gizlide kalmış konular ortaya dökülebilir. Çevrenizde size iyi gelmeyen insanların gerçek yüzleriyle karşılaşmak ve buna bağlı olarak yaşamınızdan çıkarmak söz konusu olabilir.