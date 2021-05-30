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Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

31 Mayıs - 6 Haziran 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
30 Mayıs 2021
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Merkür retrosu sizi geçmişle, geride bıraktığınız kişi ve olaylarla yüzleştirebilir.

İç dünyanıza daha fazla çekilebilirsiniz. İçinizde bastırdığınız duygular, bilinçaltı ve takıntılar gün yüzüne çıkabilir. Dönüşüm arifesindesiniz. 24 Haziran'a kadar bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Spritüel çalışmalar, maneviyat, içe dönüş bu dönem size iyi gelebilir. Gizli düşmanlıklar, arkadan dönen dedikodular ortaya çıkabilir, gizlide kalmış konular ortaya dökülebilir. Çevrenizde size iyi gelmeyen insanların gerçek yüzleriyle karşılaşmak ve buna bağlı olarak yaşamınızdan çıkarmak söz konusu olabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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