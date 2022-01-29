Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022

31 Ocak – 6 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aile ve eşle ortak kazançlar, alacak verecek, bütçe planlaması gibi finansal konular gündeminizde yer alacak.

Borçlarınızla ilgili yeni yapılandırmalar öne çıkarken, para konularında sorumluluklarınız artacaktır. Kimileriniz için bir ortaklığın bitişi, kimileriniz için eşin parasal düzeninde beklenmedik gelişmeler ortaya çıkabilir. Miras, nafaka, kredi gibi alanlarda paylaşımlarda engellerle karşılaşılabilir. Bazı krizlerle karşılaşabilirsiniz, olaylara objektif bakın. Yeni yol arayışlarına girebilirsiniz.