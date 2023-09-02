Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 4-10 Eylül 2023
4-10 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Vizyonunuz, pencereniz değişiyor. Uzun seyahatler planlayabilir, yolculuklara çıkabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı projeler, yaşam, eğitim, akademik başvurular alanında Satürn baskı getirebilir. İşler istediğiniz hızda gitmeyebilir.
Evrak, vize, pasaport, ticaret alanında gecikmeler yaşanabilir. Hukuksal bazı gündemler öne çıkabilir. Sağlığınıza özellikle mide, bağırsaklar gibi sindirim sorunlarına karşı temkinli olun. Yakın akraba, kardeş, arkadaşlarla iletişim kazaları yaşanması mümkün. Reklam, ticari konularda değerlendirme yapabilir, maddi olarak sıkışmışlık hissiniz biraz hafifleyebilir, kazançlarda artış yaşanabilir. Sosyal çevre, arkadaşlar, girdiğiniz ortamlarda bir takım gözden geçirmeler, elemeler meydana gelebilir.