Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 4 Ekim – 10 Ekim 2021

4 Ekim – 10 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeniay ebeveynleriniz, aileniz, yuvanız konularını mercek altına alacak.

Ebeveynlerinizle ilişkilerde geçmiş konuların ortaya çıkışı ve buna bağlı iletişim sorunları meydana gelebilir. Evinizde düzen değişimleri, iş ve aile arasındaki dengeyi kurmak önümüzdeki 15 gün yaşamınızda öne çıkabilir. Yatırım fırsatları, miras, kredi konularında yeni haberler alabilirsiniz. Kimileri için evlilik ilişkilerinde bazı gerginlikler, kariyerde çıkabilecek bazı krizleri yönetmek gereken durumlar söz konusu olabilir.