Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 4 Nisan – 10 Nisan 2022

4 Nisan – 10 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sizin için güzel bir Nisan ayı. Vizyonunuzu genişlettiğiniz, kendinizi geliştireceğiniz, olumlu baktığınız bir döneme başlıyorsunuz.

Seyahat planları yapabilir, uzaklara taşınma kararı alabilir, yeni akademik bir eğitime başlayabilirsiniz. İlişkiler alanında dönüşüm etkileri devam ediyor. Koç Yeniayı etkileri devam ederken kariyer ve aile arasındaki denge, ailenizin beklentileri ve sorumlulukları öne çıkabilir. Kazançlarınızı masaya yatırabilir, daha fazla gelir kazanmanın yollarını arayabilir, iş değiştirme kararı verebilirsiniz.