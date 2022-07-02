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Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 4 Temmuz – 10 Temmuz 2022

4 Temmuz - 10 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 4 Temmuz – 10 Temmuz 2022

29 Haziran'da burcunuzda gerçekleşen yeniayın etkileri devam ediyor. Olumlu sürprizlerle karşılaşacaksınız.

Enerjiniz yükselirken, kendinizi ortaya koyduğunuz, kendinize vakit ayırdığınız, dışa dönük olduğunuz, çevrenizden, ailenizden destek aldığınız bir dönem başlıyor. Sosyalleşebilir, yeni çevrelere girebilir, hedeflerinizi hayata geçirmek için harekete geçebilirsiniz. Aşk, romantizm konularında yenilikler meydana gelebilir. Temponuz artıyor. Yeni bir ortaklık, yatırım planlama konuları öne çıkabilir.

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