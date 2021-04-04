Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

5 - 11 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
4 Nisan 2021
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Anneye çok düşkündür ve sahiplenir. Duygusal, hassas çocuklardır. Sakindir.

Geniş bir aileye sahip olmak ister. Evlerini çok severler. Sezgileri çok kuvvetlidir. Duyguları yoğundur. Sorumluluk duygusu erken gelişir. Mutfakta vakit geçirmeye, pişirmeye, yemeye bayılır. Dokunarak, sarılarak sevgisini ifade etmek ister. Ebeveyn anlaşmazlığı olan bir evde büyüdülerse istisnasız ileriki yaşlarda tüm ilişkileri etkilenecektir. Karşısındakinin mutluluğunu üzüntüsünü kaygısını hemen hisseder, anlar. Yardım vefa duyguları yüksektir. Yuvanızda huzuru sağlamanız, çocuğunuz için çok önemlidir. Duygu dünyasında yaşadıklarını içe atar ve paylaşmak istemeyebilir. Korumacıdır. Bağımlılık geliştirmeden kendi yolunda yürümesine destek olunmalıdır.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Bana Ay burcunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
28 Mart Terazi Dolunayı: Aman! Huzurum kaçmasın
Güneş Koç burcunda: Hızlı ve öfkeli