Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Anneye çok düşkündür ve sahiplenir. Duygusal, hassas çocuklardır. Sakindir.

Geniş bir aileye sahip olmak ister. Evlerini çok severler. Sezgileri çok kuvvetlidir. Duyguları yoğundur. Sorumluluk duygusu erken gelişir. Mutfakta vakit geçirmeye, pişirmeye, yemeye bayılır. Dokunarak, sarılarak sevgisini ifade etmek ister. Ebeveyn anlaşmazlığı olan bir evde büyüdülerse istisnasız ileriki yaşlarda tüm ilişkileri etkilenecektir. Karşısındakinin mutluluğunu üzüntüsünü kaygısını hemen hisseder, anlar. Yardım vefa duyguları yüksektir. Yuvanızda huzuru sağlamanız, çocuğunuz için çok önemlidir. Duygu dünyasında yaşadıklarını içe atar ve paylaşmak istemeyebilir. Korumacıdır. Bağımlılık geliştirmeden kendi yolunda yürümesine destek olunmalıdır.