Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 6-12 Şubat 2023

6-12 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi, kariyerde yeni başlangıçlar gerçekleştirebilirsiniz. Harcamalarınız bu dönem artabilir. Yatırımlarınız, borç alacak konuları, bir kredi başvurusu öne çıkabilir.

Riskli hareket etmeyin. Kimileri için ailevi sağlık harcamaları öne çıkarken, kimileri için de bir yatırımdan kazanç elde etmek mümkün. İşinizi büyütmek isteyebilir, yeteneklerinizden para kazanmak için harekete geçebilirsiniz. Bir borcu kapatabilir, yeni bir işe başlayabilir, gayrimenkul satımından bir gelir elde edebilirsiniz. Araç alabilir, terfi ya da maaş artışı gerçekleşebilir.