Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 6 Eylül – 12 Eylül 2021

6 Eylül – 12 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay, iletişim, eğitimler, basın yayın, yazmak çizmek gibi konuları ön plana çıkartıyor.

Yeni anlaşma ve sözleşmeler, ortaklı işler, imzalar, kardeş, akraba, arkadaşlar, yakın seyahatler önümüzdeki 15 gün ön plana çıkacaktır. Sosyalleşmek, yeni çevrelere girmek, yeni insanlarla tanışmak, çevrenizden destek görmek söz konusu olabilir. Yeni projeler, yeni eğitimlere başlarken, kimileriniz için bazı arkadaşlıkların bitişi de söz konusu olabilir.