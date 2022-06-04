Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 6 Haziran – 12 Haziran 2022
6 Haziran – 12 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür retrosunun bitimiyle hedeflerinizi gözden geçirebilir, projelerinizi hayata geçirebilir, yeni iş görüşmeleri yapabilirsiniz.
Kariyerde dikkat çekebilir, yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir iş kurabilirsiniz. Yeni flörtler başlayabilir, kimileri için sorunlu birliktelikler bitebilir. Sosyal çevrenizde hareketlilik, yeni insanlarla tanışmak, çevrenizden destek görmeniz mümkün. Venüs- Uranüs kavuşumu önümüzdeki hafta aşk ilişkilerinde gerilimleri, aile ilişkilerinde beklenmedik konuları gündeme getirebilir.