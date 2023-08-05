Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 7-13 Ağustos 2023

7-13 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kazançlar, ödemeler ön planda olurken, işinizi, çalışma şeklinizi sorgulayabilirsiniz. İkili ilişkileri gözden geçirerek değer görüyor muyum? Mutlu muyum? Geleceğe yönelik ne düşünüyorum? gibi kafanızı meşgul eden sorularda netleşmeler yaşayabilirsiniz.

Radikal kararlar vermekten ziyade bu süreci gözlemlemek için değerlendirmeniz yerinde olacaktır. Eylül sonrası verdiğiniz kararları uygulamak için güzel bir süreç olacak. Geçmişten gelen beklediğiniz bir parayı alabilir, unuttuğunuz ödemeleri ele alabilir, gelir gideri düzenleyebilirsiniz. Riskli yatımlardan kaçınmalı, önemli borçların altına imza atmamalısınız. Müsriflik ve lüks harcamalar sonrasında ödemekte zorluk getirebilir. Bir yatırımın ödemesi başlayabilir ya da bir borcu kapatabilirsiniz. Operasyonlar, tedaviler, sağlık konuları öne çıkabilir. Merkür –Satürn karşıtlığıyla iletişimde agresyondan kaçının.