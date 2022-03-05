Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022

7 Mart – 13 Mart 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Mars'ın Kova burcu geçişi ilişkilerde bazı krizleri ortaya çıkartabilir. Kimileri için gizli ilişkiler, kimileri için birlikteliklerde bazı bitişler meydana gelebilir.

Kendinizi takıntılı ve kuruntulu hissedebilirsiniz. Bunun yanı sıra kazançlarınızda artış, yeni ticari anlaşmalar gündeme gelebilir. Ortaklık kararı alabilir, yeni iş planları yapabilirsiniz. Alacak, verecek, yatırım, mülk alım satımı gerçekleştirebilirsiniz. Hem kendi sağlığınız, hem ailenizin sağlığına bu dönem dikkat edin.