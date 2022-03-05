Abone Ol

Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022

7 Mart – 13 Mart 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022

Mars'ın Kova burcu geçişi ilişkilerde bazı krizleri ortaya çıkartabilir. Kimileri için gizli ilişkiler, kimileri için birlikteliklerde bazı bitişler meydana gelebilir.

Kendinizi takıntılı ve kuruntulu hissedebilirsiniz. Bunun yanı sıra kazançlarınızda artış, yeni ticari anlaşmalar gündeme gelebilir. Ortaklık kararı alabilir, yeni iş planları yapabilirsiniz. Alacak, verecek, yatırım, mülk alım satımı gerçekleştirebilirsiniz. Hem kendi sağlığınız, hem ailenizin sağlığına bu dönem dikkat edin.

Güneş-Neptün kavuşumu: Hediye mi yoksa ceza mı? İlginizi Çekebilir Güneş-Neptün kavuşumu: Hediye mi yoksa ceza mı?
Astroloji Balık Burç burç yorumları Güneş Jüpiter Kova Burcu Mars Neptün Venüs Yengeç