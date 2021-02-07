Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Şubat 2021

Ortak gelirler, ödemeler, gelir gideriniz önemli olacak. Yatırımlar, borsa döviz gibi hisseli paralar konularını gökyüzü mercek altına alıyor.

Alacaklarınız konusunda gecikmeler yaşanabilir, kariyerde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Yeni finansal kararlar için 21 şubat sonrasını beklemek yerinde olacaktır. Eşinizin maddi durumu, işi ya da ailenizin gelirlerinde yeni gündemler olabilir. Geçmişten gelen borçlar ortaya çıkarken, var olan borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Bütçenizi gözden geçirin.