Yengeç Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

9 Mayıs – 15 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

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11 Mayıs- 28 Ekim arası seyahat edecek Jüpiter kariyer konusunda kendinizi ortaya koyacağınız bir dönem işaret ediyor.

Yeni iş teklifleri, iş değişimleri, zam, terfi, görev ve pozisyon değişimleri yaşanabilir. Bunu bir bitiş ve yeni bir başlangıç olarak değerlendirebilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı planlar gündeme gelebilir. Kariyerde liderlik özellikleri öne çıkabilir, başarı odaklı olabilirsiniz. Üstlerinizden, otorite figürlerinden destek ve yardım alabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız bunun için harekete geçebilirsiniz.