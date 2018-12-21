Yengeç burcunu 2019’da neler bekliyor?

2019 senesinde Yengeç burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2019 senesini yazdı.

OCAK

Yılın ilk gününde Mars Koç burcuna geçiş yapıyor ve 14 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kariyerinizde ateş topuna dönme zamanınız başladı! Kariyer hedeflerinize artık çok daha yakınsınız, istekleriniz için çok daha fazla mücadele edecek, girişimlerde bulunabilecek ve rahatlıkla elde edebileceksiniz. Eğer istediğiniz terfi ise elde edebilecek, koşulları daha iyi olan bir iş ise rahatlıkla bulabileceksiniz. İş hayatınızda çok daha fazla çözüm odaklı, işinizi yaparken güçlü, önünüze çıkabilecek her türlü engeli yenebilecek kapasiteye sahip olabileceksiniz. 2017 Şubat’tan beri kariyer alanınızda böyle bir etki almadınız, bu süreci çok iyi değerlendirin, hedeflerinizi koyun ve hedefe kilitlenin. Başarısız olmak gibi bir lüksünüz yok! Sadece hedefinize koşarken insanları kırmamaya, incitmemeye özen gösterin. Mars'ın çünkü agresif ve kavgacı bir enerjisi vardır ve bu Koç burcu ile birleşince kariyer konusunda sizi süper bencil bir hale sokabilir.

5 Ocak’ta ise Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 23 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Başkaları üzerinde çok daha ikna edici olacağınız bir zamana giriyorsunuz. Yeni önemli kazanç sağlayacak iş anlaşmaları ve projelerle ilgilenebilirsiniz. Merkür iletişim ve konuşma ise bu dönemde hem ortaklık kurduğunuz kişilerle hem de eşinizle bol bol fikir alışverişi yapabilir, olası sorunları konuşarak mantıklı çözümler üretebilirsiniz. Her türlü resmi anlaşmalar ve hukuki konularda önemli görüşmeler yapabilirsiniz. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. Bu tutulma ile birlikte ortaklıklar, partner ilişkileri, sözleşmeler, anlaşmalar ve kendini açıkça gösteren düşmanlar bölümünde gerçekleşecek olan bu Yeni Ay, bir takım sonlanmaları, bitişleri işaret ediyor. Bu az önce saydığım konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelebilir. 7 Ocak itibari ile Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 4 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Birlikte çalıştığınız kişiler ve sağlığınızı ilgilendiren konularda Venüs etkilerini göstermeye başlayacak. Olası sağlık sorunlarının üstesinden çok daha rahat gelebilecek, diyet gibi kişisel sağlığınıza iyi gelecek ve günlük yaşamınızda sizi motive edecek şeylere yönelmeye başlayabilirsiniz. Birlikte iş yaptığınız kişilerden hem iş hem de finansal anlamda destek görebilirsiniz. Minik bir ev hayvanı ile hayatınızı daha keyifli bir yer haline getirebilirsiniz. Baba tarafından akrabalarla ilgili olası sorunlar yerini daha barışçıl bir havaya bırakabilir.

20 Ocak’ta ise Güneş artık Kova burcuna geçiş yapıyor ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız, hayatınızın merkezinde olacak olan konular ortaklaşa işlerden kazanılan gelirler, primler, burslar, miras, krediler, bankacılık işlemleri ile ilgili olacaktır. Bu bir aylık süreçte kredi çekmek için araştırmalar yapabilirsiniz, ortaklaşa işlerden kazandığınız gelirleri arttırmak için çalışmalar yapabilirsiniz, öğrenci iseniz yeni burs başvuruları yapabilir, sponsor görüşmeleri yapabilirsiniz. Başkalarının maddi olanaklarından daha kolay yararlanabilecek, borca ihtiyacınız olduğu anda rahatça destek bulabileceksiniz. Keza vergi işlerinizle ilgilenmek, varsa şirketinizin muhasebesiyle de yakından ilgilenebileceğiniz bir zaman. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular paranız, bütçeniz, kazançlarınız, sahip olduğunuz varlıklar, gelirleriniz, satış işleri, ürettiğiniz her türlü konu üzerinde olacaktır. Kişisel anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Eğer ki işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu tutulma ile kendinize yeni teknolojik aletler, telefon, yüksek teknolojik ürünlerde satın alabilirsiniz. Aslında koşullarınız uygun ise, bu tutulma bir ev kredisine girip kendinize yeni bir ev veya araba alabileceğiniz koşulları da sağlayabilir. Yeni gelir kaynakları da yaratabilirsiniz kendinize.

24 Ocak’ta ise Merkür Kova burcuna geçiş yapacak ve 10 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kredi çekmek için araştırmalar yapabilirsiniz, ortaklaşa işlerden kazandığını gelirleri arttırmak için çalışmalar yapabilirsiniz, öğrenci iseniz yeni burs başvuruları yapabilir, sponsor görüşmeleri yapabilirsiniz.

ŞUBAT

4 Şubat’ta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve 2 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Güzelleşmek için daha çok para harcayabilirsiniz, eğer yalnızsanız Venüs ilişkiler konusunda yaraların sarılması konusunda destek olabilecektir. 2 Mart’a kadar yalnız olmanız biraz zordur, güzel bir ilişkinin başlangıcının adımları atılabilir, bazılarınız evlenme teklifi alabilir, söz ve nişan gibi durumlar söz konusu olabilir. Aşk meşk konularında başkalarına bu süreçte ara buluculuk edebilir, bol bol çöpçatanlık yapabilirsiniz. Özel hayatınızda ise rekabet duygunuz tetiklenebilir, varsa partneriniz onu bu dönem daha çok kıskanabilirsiniz.

4 Şubat’ta yine 15 derece Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte size ait olmayan fakat sizleri yakında ilgilendiren finansal konular ön plana çıkmaya başlıyor. Kredi almak için kolları sıvayabilir, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgilenmek için kolları sıvayabilirsiniz. 10 Şubat’ta ise Merkür artık Balık burcuna geçiş yapıyor ve ileri hareketi, geri hareketi derken 17 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatın biraz daha felsefi belki de inançlar ile ilgili konularına ilginiz artabilir, bu konular için okumalar, araştırmalar yapabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla fikir tartışmalarınız, fikir alışverişleriniz daha çok bu konular üzerine dönebilir. Yine bu süreçte seyahat etme fikri güzel gelebilir size, birkaç günlüğüne bir yerlere kaçmak isteyebilirsiniz. Ya da vize, pasaport işlerinizi halletmek için kolları sıvayabilirsiniz.

14 Şubat’ta ise Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. 31 Mart’a kadar sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar evinizde ağırlayacağınız Mars, sizleri daha sosyal, girişken bir hale sokabilir. Yalnız sosyal çevreniz ile aranızda zaman zaman gerginlikler oluşabilir, sözünüzü geçirmekte zorlanabilirsiniz. Tartışmalardan uzak durmak yerinde olacaktır. Özellikle erkek figürlerle bu dönem ilişkiler daha gergin olabilir, onlarla anlaşmanız zor olabilir.

19 Şubat’ta Başak burcunun 0. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunay, eğitim, yayıncılık,seyahat, iletişim, yakın çevre, kardeşler, kuzenler, komşuları sembolize eden bölgede gerçekleşecek. Dolunay etkisi ile, hayatınızda bilgileri tasnif etmek, düzenlemek, ajandanızı temize çekmek, telefonunuzun datasını düzenlemek, maillerinize düzene sokmak, kardeş-kuzenlerinizle vakit geçirmek, yeni bir eğitime başlamak, bir şeyleri satmaya-pazarlamaya hazırlanmak için destekleyici olacaktır

MART

1 Mart’ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Paranızı size daha keyif veren konular üzerinde harcamaya başlayacaksınız, hatta estetik operasyonlar, yüz gerdirmeler, botoks..vb gibi yerlere harcayabilirsiniz. Maddi anlamda eşinizden, ortağınızdan rahatlıkla destek görebilecek, daha keyfi konular üzerine borçlar yapmaya başlayabilirsiniz. Kredi kart harcamalarınıza dikkat bu esnada. Güzelleşmek uğruna bu hafta daha fazla para harcayabilirsiniz.

5 Mart’ta ise Merkür Balık burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. Geri gidecek olan Merkür, olası yapacağınız tanıtım ve pazarlama etkinliklerinden yeteri kadar verim elde edememenize neden olabilir, eğer seyahate çıkacaksanız biletinizi tekrar kontrol edin, Merkür Retroları’nda sıkça rastlanan bir durum ise bagaj fişlerinin karışması veya bavulların kaybolmasıdır, dikkat etmekte yarar var. Bu tarih aralığında başladığınız eğitimleri, kursları devam ettirmekte zaman zaman zorlanabilirsiniz. Eğer ithalat ve ihracat işleri ile ilgileniyorsanız sipariş alışverişlerinde, ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir, mailing sorunu yaşayabilirsiniz. Eğer öğrenci iseniz, sınav zamanı kafanızı toplamakta zorlanabilir veya sınav kağıdınızın değerlendirmesinde hatalar olabilir. 6 Mart’ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Uranüs'ün burç değişimleri genelde dünya üzerinde etkileri bulunmaktadır. Fransız ihtilali, sanayi devrimi, astronomi alanındaki gelişmeler icatlar…vs. gibi. Bireysel haritalarda eğer Boğa burcunda kişisel gezegenleriniz var ise bu geçişin etkilerini çok daha derinden hissedersiniz. Farklı marjinal yapıda kişilerle arkadaşlıklar kurabilir, farklı, marjinal, gruplar içine girebilirsiniz. Sosyal ağınızda bir değişim süreci bekliyor olacak. Hedefleriniz ve yön duygunuzda değişimler meydana gelebilir. Gruplar, dernek aktiviteleri, sivil toplum kuruluşlarında önemli pozisyonlara gelebilirsiniz bu süreçte. Hayatınzda sosyal devrim yaratacaksınız. Uranüs’ün etkilerinden önümüzdeki aylarda sık sık bahsedeceğim.

6 Mart’tan bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat, bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Ya da yurt dışına bir seyahat organize edebilirsiniz, bu seyahat daha çok bilgi alma amaçlı ve size bir şeyler katacak bir seyahat olabilir. Hukuksal konularda desteğe ihtiyacınız olur ise eğer, rahatlıkla destek bulabilecek, olası bir sorunu hızlı bir şekilde çözümleyebileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda da, bitirme sınavınız var ise, teziniz var ise veya eğitim konularında önemli bir dönemeçten geçiyor olabilirsiniz. Akademik anlamda çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer hukuki alanda işleriniz varsa bunları yoluna koymakta zorlanabilirsiniz sonuç almak zor olabilir. Bu dönemde çokça resmi işler resmi evraklar vize işlemleri vs gibi konularla uğraşabilirsiniz. Basın, yayın, medya konularında hayatınıza sürpriz başlangıçlar girebilir.

20 Mart’ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. önümüzdeki bir ay boyunca hayatınızın odak noktası işe ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Bu konulardaki stres yavaş yavaş ortadan kalkıyor ve kimliğinizi daha rahat ve net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Önemli olan bu süreçte hedef belirlemek olacaktır. Her zaman üstlerinizin, yöneticilerinizin dikkatini çeker pozisyonda olacaksınız. 21 Mart’ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 4. evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu dolunay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

26 Mart’ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde uzak yerlere seyahatler, yurt dışı ve yabancılarla ilgili işlerden, konulardan, reklam, pazarlama, satış gibi konulardan fayda görebileceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Yalnız olanlar, sizden uzakta yaşayan birileri ile gönül ilişkileri içine girebilirsiniz. Evinizde bir takım düzenlemeler yapmak, güzelleştirmek adına adımlarda atabilir, eksiklerini giderebilirsiniz. Bu dönemde karşıt görüş ve fikirlere daha kolay tahammül edebileceksiniz. Eğer evli iseniz eşinizin kardeşi veya kuzeni ile para kazanmak adına belki konuşmalar geçebilir aranızda veya size uzak bir akraba ile. Partnerinizle veya eğlenebildiğiniz bir kişi ile birlikte seyahate çıkmak için çok uygun bir süreçtir. Ailenizle veya arkadaşlarınızla organizasyonlar yapmak sizi çok daha fazla mutlu edecektir. Eğitimle ilgili konularda da destekleyici ve keyif verici etkiler altında olacaksınız.

31 Mart’ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar daha gizli kapaklı hareket etmek isteyebilirsiniz, ruhsal anlamda biraz karmaşa yaşayabilir, ne yöne ne şekilde gideceğine karar vermekte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte sinirler hassas olur, alınganlık ve tembellik artar. Sanki bir şeyler kendinize koyduğunuz amaçları gerçekleştirmek için harekete geçmenizi sağlayacak enerjiyi size vermiyor gibi hissedersiniz. Yaptığınız hareketleri gizleme eğiliminde olabilirsiniz veya eylemleriniz diğer kişiler tarafından pek fark edilmeyebilir. Gerçek olmayan hisler ve amaçlar peşinde olabilirsiniz. Kısacası dikkat diyoruz.

NİSAN

5 Nisan’da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Eğer iş arıyorsanız önümüzdeki 10 günlük süreci iyi gözlemleyin ve değerlendirin, sürpriz, beklenmedik ve ani iş teklifleri gelebilir, geçmişte yaptığınız başvurulardan geri dönüşler alabilirsiniz. Bunun yanı sıra iş ile ilgili kendiliğinden gelişen bir seyahate de çıkmanız gerekebilir. 17 Nisan’da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş, kariyer hayatınızda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile ön plana çıkabileceksiniz. İş hayatınızda hızlı düşünüp, hızlı karar verip, çözüm odaklı olabileceksiniz. Yalnız bu dönemin handikapı sanırım hızlı ve aceleci davranmak sorunlara yol açabilir, bu yüzden önemli kararlardan önce nefes alıp, iyice düşünmeye özen göstermekte yarar var. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda anlaşmalar, sözleşmelerin gündeme gelebileceği gibi eğer iş arayışı içindeyseniz bu dönemde sık sık iş görüşmelerine gidebilirsiniz.

19 Nisan’da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte ev, yuva, aile, yerleşime ait konular, aile ile ilgili konular ön planda olacaktır. Ev alım veya satımla ilgili bu hafta bir takım önemli kararlar, sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir. Sanatsal, el yeteneklerinin ağır basacağı bir eğitime başlamak için çok uygun ya da yabancı dil eğitimine başlamak için de. Kardeşlerinizden, komşularınızdan, yakın çevrenizden maksimum yarar görebileceksiniz. Keza planlanmamış bir seyahat durumu da söz konusu olabilir. 20 Nisan’da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinize ilişkin konularda sizleri keyifli gelişmeler bekliyor olacak, kuracağınız samimi ilişkiler iş hayatında daha hızlı ilerlemenize yardımcı olabilecektir. Kendinizi daha rahat ortaya koyabilecek ve direk tavırlı olabileceksiniz bu tarihe kadar. İş görüşmelerine gitmek için olumlu bir zaman. 20 Nisan’da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Arkadaşlarınızın odak noktası siz olacaksınız, partiler, davetler, organizasyonlar! Sosyal yaşamınıza adeta bahar geliyor, oldukça canlı ve hareketli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Arkadaşlarınızdan çok güzel desteklerde görebileceksiniz. Bunun yanı sıra iş hayatından kazandığınız gelirleriniz de aynı performansta artmaya başlıyor, bu bir ay umutlarınıza, isteklerinize ulaşmak sizler için çok daha kolay olacaktır.

30 Nisan’da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül’e kadar devam edecek. 7. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn; ortaklıklarınızı ve ilişkilerinizle ilgili konularda etkilerini gösterecektir. Birlikte olduğunuz kişi ile ilişkinizi gözden geçirme, sorgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eğer ilişkiniz sağlam temellere dayanıyor ise bu süreçte nasıl daha iyi olabilir sorusuna yanıt ararken, eğer bağlar zayıf ve sorunlu ise bu ilişkiyi acaba nasıl kolayca bitirebilirim diye sorgulayabilirsiniz. İlişkinizin ihtiyaçlarını, size kattıklarını düşünebilirsiniz. Üzerinde çok durulmayan eski konular tekrar gündeme gelebilir. Biriyle birlikte iken kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bir diğer olası etkisi ise partnerinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir, onun iş veya sağlığını ilgilendiren konularla yakından ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkilemler, karar vermekte zorlanma, ortağınızın veya partnerinizin tekliflerine karşı uyum göstermek adına daha kolay kabul edici olabilirsiniz. Bu dönem partnerinizin veya ortağınızın ihtiyaçları daha da artabilir. Yalnız olanlar ise yeni başlayacakları ilişki çok ağırdan alınarak devam edebilir.

MAYIS

5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcunda Yeni Ay meydana gelecek arkadaşlar. Bu Yeni Ay sizlerin 11. evinizde olacaktır, arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizden destekler alabilir, önemli fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Organizasyonlara katılabilir, çok daha aktif ve sosyal olabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerde bir değişim meydana gelmeye başlayabilir yavaş yavaş, yeni gruplar içine girebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Güçlü kuvvetli kişilere irtibat halinde olabilirsiniz. 6 Mayıs’ta ise Merkür Boğa burcuna geçiyor ve 21 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz, hayatınıza yeni insanlar katabilirsiniz bu süreç içinde. Dostluklardan rahatlıkla fayda görebileceksiniz. Yine özellikle yalnız olanlar aşkı sosyal çevrenizde bulabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda fikir alışverişleri, birlikte seyahatler öne çıkacak. İletişiminizin artacağı bu dönemde birbirinden keyifli organizasyonlar düzenleyebilir, fikirleriniz içinde bulunduğunuz gruplar içerisinde önem kazanacaktır. Arkadaşlarınızın adeta Güzin ablası olabilirsiniz, sürekli sizlere fikir danışabilirler. İş yaşamında kazandığınız gelirleri arttırmaya yönelik planlarda yapılabilir bu dönem içinde.

15 Mayıs’ta ise Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 9 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla çok daha keyifli ve size zevk verecek zamanlar geçirebilecek, onlardan yardım, destek, fayda görebileceksiniz. Daha çok sosyalleşebilecek, yeni ortamlara girip yeni insanlarla tanışabileceksiniz. İşin içinde Venüs olduğundan dolayı, gelecek her türlü sosyal aktiviteye dahil olmaya çalışın lakin aşk oralarda bir yerde olabilir! Özellikle kadın arkadaşlarınızdan daha çok fayda görebileceksiniz. 16 Mayıs’ta ise Mars Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 2 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Dürüst olmak gerekir ise sizlere şimdiden geçmiş olsun kartı gönderdiğimi varsayın arkadaşlar. Mars, Yengeç burcunda düşüştedir, yani aslında vadettiklerini yerine getirirken zorlanmalar, endişeler getirir. Bu da demek oluyor ki, öncelikle duygusal anlamda endişe ve kaygı sizlerle beraber olacak. Bunun yanı sıra stres ve mücadeleye çağrılacaksınız, hayatınızda önemli başlangıçlar yapmak, girişimlerde bulunmak için büyük istek ve arzu duyacaksınız. Hatta bence yakınınızdaki İkizler ve yükselen İkizler burcu birileri ile sohbet edin son bir ayları nasıl geçmiş diye? Çünkü Mars onlardan size geçecek. Yalnız Mars sizlere, acele ve hızlı hareket etmenizi sağlayacağından dolayı, dikkatsizlik yüzünden kesikler, sakarlıklar, çarpmalar, düşmeler meydana gelebilir, dikkat diyelim. Mars, sizlerin sabır katsayınıza da ölçecektir.

18 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcunda Merküryen bir Dolunay meydana gelecek. Eğer yalnız iseniz aşk kapınızı çalabilir ki bu tutkulu birine benziyor. Eğer çocuk sahibi olma ile ilgili planlarınız var ise, bu dolunay size destek olacaktır. Hayatın keyifli yanları ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz mesela. Eğer birlikteliğiniz var ise beraber romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Biraz daha zihninizi meşgul edecek bir hobi olabilir. Yalnız kardeşleriniz, komşularınız, yakın çevrenizle olan ilişkilerde gerginlik hakim olabilir. Çevrenizdeki insanlara karşı eleştirinin dozunu kaçırmayın. 21 Mayıs’ta hem Güneş hem de Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz.

HAZİRAN

3 Haziran’da 12 derece İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu Yeni Ay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. 4 Haziran’da ise Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün burcunuza geçişi ile beraber; hayatınızda iletişim, düşünce, bilgi alışverişi, anlaşmalar, sözleşmeler gibi konulara hız verecektir. Yalnız önemli bir takım kararlar verirken veya imza atarken daha duygularınıza göre davranabilirsiniz. Ailenizle önemli konuşmalar yapabilir, önemli kararlar verebilirsiniz.

9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve 4 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs yaşamınızın pek de görünür olmayan bir noktasına giriş yapıyor, 12. evinize. Bu ilişkisi olanlar için aslında bir nevi kırmızı alarm zamanı! Kıskançlıklar, en büyütülmeyecek olayların büyütülmesi, bir ilişki içindeyken bile kendini yalnız hissetme, gizli saklı ilişkiler içine çekilme, yeni başlayan ilişkilerde hep bir gizem, bulmaca gibi olması, etrafın onaylamaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu dönem daha kendi içinize kapanabilir, kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. İlişkiler arenasında sorun çözmeye çalışmak yerine akışa bırakmakta yarar var. Mars/Plüton/Uranüs arasında güçlü bir etkileşim olacak.

17 Kasım’da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu dolunayın ana konusu içinde yer alacaktır. Çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu Dolunay sayesinde bırakabilirsiniz. Diyete veya spora başlamak için uygun koşul ve fırsatlarla karşılaşabileceksiniz. İşlerinizi halledebilmek için yeni çalışanlar, yeni yardımcılarla görüşebilirsiniz.

21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna girecek ve bir ay burçta seyahat edecek. Süper güç ve motivasyon verecek ve adeta bütün projektörlerin üzerinize çevrilmesine neden olacak. Yeni başlangıçlar, girişimler, güçlü atılımlar yapmak için süper bir sürece giriş yapacaksınız. Sıkıntılı, endişeli, dertli süreç sona ermiş olacak sizler için.

TEMMUZ

2 Temmuz’da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular ön planda olacak, yalnız Mars adama harcatır! Para ile ilgili konularda daha fazla efor harcamanız gerekecektir, mücadele alanınız para ve kazançlara yönelecektir. Bütçeyi dengelemek bu süreçte çok önemli olacaktır. Gelen gider çünkü ve parayı elde tutmak zorlaşabilir. Hemen canınızı sıkmayın, para gelecek ki gidecek öyle düşünün.

2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu tutulma zamanında. Bu tutulmada hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Bu tutulma sürecinde sorumluluk alacağınız bir diğer önemli alan ise, maddi konularınız olacaktır. Daha çok kazanmak için normalde daha fazla üstleneceğinizden daha fazla sorumluluk üstlenmeniz, daha fazla çalışmanız gerekebilir. Gelelim ilişkilere, eğer evli iseniz, ortağınız var ise bu tutulma bu tarz ilişkilere yıpratıcı ve koparıcı bir etki taşımakta. Gitmeyen, mutluluk vermeyen her türlü ilişkinin biteceği zamandasınız. Önümüzdeki 2,5 aylık süreçte kötü giden ilişkilere elveda deme zamanı! Partnerle veya ortağınızla, sevgilinizle uzlaşmanın çok olacağına işaret etmekte. Tutulma süreci boyuncaçocuklar, hamilelik, yaratıcılık gerektiren işler, yurt dışı, yabancılar, hukuksal konular ve ticari konulardan yana ise destekleneceksiniz.

3 Temmuz’da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz, aşk ve sevgi konularına ilişkin hem şanslı hem de keyifli bir süreç olacak. Özellikle yalnız yengeçler sanki etrafınıza herkesi etkileyecek bir enerji yayıyor olacaksınız. Bu tarihe kadar yalnız olanlar türlü aşk ilişkileri ve flörtler içinde bulabilirler kendilerini. Fakat dikkat edilmesi gereken husus şudur ki, kilo almaya başlayabilirsiniz. Bu yüzden yediklerinize içtiklerinize dikkat. Üzerinize bir rahatlama ve tembellikte çökebilir. 8 Temmuz’da Merkür Aslan burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. Merkür finansal konularda dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarmakta. En basitinden yaptığınız alışverişlerde fişinizi kontrol edin, aslında almadığınız bir şeyin ücretini mi ödemişsiniz veya alışverişlerde para üstünüzü dikkatlice sayarak alın. Bu geri hareketin en güzel etkisi aslında, daha önce kaybettiğiniz bir eşya tekrar ortaya çıkabilir, bulabilirsiniz. Kazancınızı ilgilendiren konularla ilgili önemli görüşmeler, fikir alışverişleri, konuşmalar gündeme gelebilir. Bu dönem özellikle elektronik alışverişlerde dikkatli olmakta fayda var, aldığınız eşya eve geldiğinizde çalışmayabilir, montaj gerektiren bir şey ise parçası eksik çıkabilir, bunlar hep Merkür'ün cilveleri aslında.

23 Temmuz’da Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular; alım veya satım işleri, kazançlarınızı arttırmanın yollarını arayacaksınız, finansal konular, gelir getirici konular olacaktır. Bu konuları hayatınızda daha kolay organize edebilecek ve yönetebileceksiniz. Özel hayatınız, aşk hayatınıza ilişkin ise gergin etkiler bu hafta itibari ile yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. Sizde aşka yelken açacaksınız, ama azıcık daha sabır sadece.

28 Temmuz’da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar finansal konularda şanslı, kazançlarınızı arttırabileceğiniz bir süreç içinde olacaksınız. Keyifli, eğlenceli, hareketli organizasyonlardan gelir elde edebilirsiniz. Yine bu tarihe kadar güzellik, kıyafet, kuaför, bakım, süs..vb konular için sıkça para harcayabilir, gardırobunuzda ekstra yer açmanız gerekebilir. Lükse olan ihtiyacınız bu tarihlerde artabilir. Ama hemen korkmayın, Venüs finans evinizden geçerken sizlere kazançlarınızı arttırmak içinde yardımcı olacaktır. Yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz.

AĞUSTOS

1 Ağustos’ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay harika etkilere sahip, hemen olası etkilerinden bahsedelim. Öncelikle güzel hediyeler alabilirsiniz, çok istediğiniz bir eşya ve gerece sahip olabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi ile karşılaşabilir, finansal anlamda yeni kazanç kapıları ile karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınız ile bir araya gelebilir, bir kutlama, organizasyon, etkinliğe katılabilirsiniz. Tabi bu Yeni Ay etkisi ile abartılı harcamalar içine de girebilirsiniz, aman dikkat diyelim! Ama ben bu yeni ay sürecini çok sevdim! Hepiniz için harika sürprizleri var çünkü! Eğer ki serbest meslek sahibi iseniz bir çok yeni müşteri ile karşılaşabilirsiniz. Ya da yurt dışı bağlantılı işlerden gelir elde edebilirsiniz. Yabancılarla çalışma fırsatı yakalayabilirsiniz.

11 Ağustos’ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Maddi konularla ilgili iletişim trafiğiniz hızlanmaya başlıyor, parayı nereden ve nasıl kazanacağınıza dair daha çok konuşabilir, fikir alış-verişlerinde bulunabilir, para ile ilgili toplantılar, teklifler, alım-satım konuları sık sık gündeme gelebilir. 15 Ağustos’ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkileri ise ödemeler, krediler, burs, miras, başkalarına ait finansal konular, ortaklaşa kazanımlarla ilgili konular bu dolunayın odak noktası olacak, finansal konularsa minik bir hayal kırıklığı, pekte hoşunuza gitmeyecek bir haber alabilirsiniz. Hesap hataları gündeme gelebilir. Eğer elinizden çıkarmaya çalıştığınız bir ürün var ise bu Dolunay zamanı rahatlıkla satabilirsiniz. Korkular, endişeler, ölümle ilgili temalar hayatınızda çok daha geniş bir şekilde yer tutabilir. Belki de bu hafta geri durarak artık verimliliğini kaybetmiş, amaca hizmet etmeyen ne varsa bunları bitirme, sonlandırma için aksiyon almanız gerekmektedir.

18 Ağustos’ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sayede seyahatler organize edebilir, yakın çevre ve kardeşlerinizle daha yoğun ve yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Yalnız özellikle araç sahibi olanların dikkatli olmasında yarar var, aracınız garip arızalar verebilir, arabanızla ilgilenmeniz ve bakımıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Kardeş ve komşularla ilişkilerde zaman zaman agresyonlar oluşabilir. Kullandığınız iletişim araçları ile ilgili minik sıkıntılarda oluşabilir bu süreçte. 21 Ağustos’ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yine bu dönem gardırobunuzda yer açmanız gerekebilir, bol bol alışveriş yapabilirsiniz. 29 Ağustos’ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Site açma, blog açma, araştırma, yeni eğitimler, seyahatlerle ilgili türlü gelişmeler sağlayacaktır hayatınıza. Reklam, tanıtım gibi işlerle ilgilenebilir, bazılarınız ise yeni bir dil öğrenmek için hazırlıklar yapabilirler. Yine bu tarihe kadar seyahatler gündeme gelebilir. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilişkilerde daha detaycı ve titiz olabilirsiniz. Bu dönem zihniniz çok daha fazla çözüm odaklı olacak, özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızın sorunlarını çözmeye yönelik akıl verebileceksiniz. Yeni okunacak, araştırılacak kitaplar alabilir, yakın çevrenizle sık sık kitap alış-verişleri yapabilirsiniz. Bu dönem araba kullanmayı öğrenebilir, dans kurslarına gidebilir, ufkunuzu genişletecek yeni eğitimler alabilirsiniz. Yazınsal anlamda daha yaratıcı olabilir bu yazdığınız şeyleri başka insanlarla paylaşmak arzusu duyabilirsiniz.

30 Ağustos’ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay eğitim, yayıncılık, seyahat, iletişim, yakın çevre, kardeşler, kuzenler, komşuları sembolize eden bölgede gerçekleşecek. Yeni Ay etkisi ile hayatınızda bilgileri tasnif etmek, düzenlemek, ajandanızı temize çekmek, telefonunuzun datasını düzenlemek, maillerinize düzene sokmak, kardeş ve kuzenlerinizle vakit geçirmek, yeni bir eğitime başlamak, bir şeyleri satmaya, pazarlamaya hazırlanmak için destekleyici olacaktır.

EYLÜL

14 Eylül’de Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte ev, yuva, aile yerleşim ait konularda huzur ve dengeyi, güzelliği sağlayacak olan kişi siz olacaksınız. Ev içinde olası sorunların üstesinden diplomatik yeteneklerinizi kullanarak orta yolu bularak sağlayabileceksiniz. Evinizde dekoratif değişiklikler yapabilir, yeniden dekore edebilir, boya badana gibi konularla ilgilenebilirsiniz. 14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme, evinizde tadilat gerektiren konulara yönelme, ev alma ve satma gibi işler olabilecektir. Aklınıza evinizle yapmayı planlayacağınız ilginç fikirler gelebilir. Ev içinde sohbet, muhabbet ortamı çok daha fazla olacaktır. Yeni bir eve geçmek, ev almak, araba almak veya satmak için de güzel bir süreçte olacaksınız. Özellikle yapacağınız pazarlıklar çok adil ve sizin düzgün yönetebileceğiniz pazarlıklar olacaktır.

14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat, bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Ya da yurt dışına bir seyahat organize edebilirsiniz, bu seyahat daha çok bilgi alma amaçlı ve size bir şeyler katacak bir seyahat olabilir. Hukuksal konularda desteğe ihtiyacınız olur ise eğer, rahatlıkla destek bulabilecek, olası bir sorunu hızlı bir şekilde çözümleyebileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda da, bitirme sınavınız var ise, teziniz var ise veya eğitim konularında önemli bir dönemeçten geçiyor olabilirsiniz. Akademik anlamda çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer hukuki alanda işleriniz varsa bunları yoluna koymakta zorlanabilirsiniz sonuç almak zor olabilir. Bu dönemde çokça resmi işler resmi evraklar vize işlemleri vs gibi konularla uğraşabilirsiniz. Basın, yayın, medya konularında hayatınıza sürpriz başlangıçlar girebilir.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme, evinizde tadilat gerektiren konulara yönelme, ev alma ve satma gibi işler olabilecektir. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sürpriz teklifler, anlaşmalar, görüşmeler gündeme gelebilir. 28 Eylül’de ise 5 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte ev, yuva, aile, yerleşime ait konular, aile ile ilgili konular ön planda olacaktır. Ev alım veya satımla ilgili bu hafta bir takım önemli kararlar, sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir.

EKİM

3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile biraz daha hayatın keyifli yanlarına odaklanmak, sosyalleşmek, hobilere yönelmek, size keyif verecek konularla ilgilenmek için çok uygun. Keza yeni bir hobinin eğitimine başlamak, sanatsal konularda başarı yakalamak içinde güzel. 4 Ekim’de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem sizleri eve kapatmak, bağlamak zor olacak,oldukça aktif, hareketli bir süreç başlıyor sizler için. Geleceğe yönelik hedeflerinizi gerçekleştirmek için çok daha fazla zaman harcamanız ve çaba sarf etmeniz gerekebilecek ama amaçlarınıza ulaşabileceksiniz. Yalnız aile içinde tansiyonlar yükselmeye başlıyor veya ev sahibinizle! Bu tarz ilişkilere hafiften dikkat etmenizde yarar var.

8 Ekim’de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Aşk, çocuklar ve özel hayatınıza ilişkin daha tutkulu, inatçı, hırslı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Yalnız kadar cinsel enerjinin biraz daha yoğun olabileceği flörtler, yakınlaşmalar içine çekilebilirsiniz. Birliktelikleri olanlar, daha tutkulu, romantik bir süreç içine girecekler. Yaratıcılık gerektiren işlerde genel anlamda destekleyici etkiler altında olacaksınız, birlikte olduğunuz veya olacağınız kişinin tüm sırlarını öğrenmek için harekete geçebilirsiniz. 13 Ekim’de ise 20 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. 10. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır.

23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile bir ay boyunca odaklanacağınız konular aşk, çocuklar, yaşamın keyif verici yanları, hobiler üzerine olacaktır. Yalnızlıktan dem vuran arkadaşlarım özellikle bu hafta ciddi ilişkilere çekilebilirler, sizden yaşça büyük veya ruhen olgun biri ile gönül ilişkilerine başlayabilirsiniz. Yalnız yaşamı bu hafta fazlası ile ciddiye alabilir, her şeyi kişiselleştirebilirsiniz, tadını çıkarmaya bakın. Elle tutulur, somut bir takım hobilere yönelebilirsiniz. 28 Ekim’de ise 4 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Eğer yalnız iseniz aşk kapınızı çalabilir ki bu tutkulu birine benziyor. Eğer çocuk sahibi olma ile ilgili planlarınız var ise, bu Yeni Ay size destek olacaktır. Hayatın keyifli yanları ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz mesela. Eğer birlikteliğiniz var ise beraber romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Biraz daha zihninizi meşgul edecek bir hobi olabilir bu. Yalnız kardeşleriniz, komşularınız, yakın çevrenizle olan ilişkilerde gerginlik hakim olabilir. Çevrenizdeki insanlara karşı eleştirinin dozunu kaçırmayın.

KASIM

1 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Birlikte çalıştığınız kişiler ve sağlığınızı ilgilendiren konularda Venüs etkilerini göstermeye başlayacak. Olası sağlık sorunlarının üstesinden çok daha rahat gelebilecek, diyet gibi kişisel sağlığınıza iyi gelecek ve günlük yaşamınızda sizi motive edecek şeylere yönelmeye başlayabilirsiniz. Birlikte iş yaptığınız kişilerden hem iş hem de finansal anlamda destek görebilirsiniz. Minik bir ev hayvanı ile hayatınızı daha keyifli bir yer haline getirebilirsiniz. Baba tarafından akrabalarla ilgili olası sorunlar yerini daha barışçıl bir havaya bırakabilir.

12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Planlarınızı, düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmayabilirsiniz. Gizli ilişkiler, saman altında su yürütürcesine planlar gündemde olacak. Yine bu günlerde yalnız kalmak isteyebilir, kabuğunuza çekilmek isteyebilir, kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bu dolunay zamanı, finansal anlamda bir engeli aşmak, krizi yönetmek, finansal anlamda daha rahat ve kolay bir şekilde destek bulabileceksiniz. Bu gizli, el altından bir destek olabilir. Bu Dolunay işin içinde hem de Satürn olduğu için önemli. Hafta boyunca sağlığınıza özen göstermeniz gerek. Beklenmedik, ani rahatsızlıkla söz konusu olabilir. Özellikle boyun, boğaz, ses telleri, endokrin sistemi ile ilgili olabilir. İçsel olarak sizi huzursuz eden konularla ilgili destekler alabilirsiniz. Hafta boyunca kredi işlerini araştırabilir, yatırım konularına göz atabilirsiniz. Ekonomik olarak atacağınız adımlar gizlilik içinde olacaktır. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetiniz yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanın aşk, özel hayat, hobiler, riskli girişimlerle ilgili konular üzerinde olabileceğine işaret etmekte. Eğer yalnız, sevgilisi olmayan gruptaysanız bir dolu flörtler söz konusu ama bu flörtlerin ama teması cinsellik üzerine olabilir, cinsel anlamda çok güçlü ilişkiler kurabilirsiniz. Bunun yanı sıra çocuk sahibi olmak için çok keyifli bir sürece giriyorsunuz. Bunu yanı sıra enerjinizi doğru bir şekilde kullanmak, kanalize etmek için hobilerinize yönelebilirsiniz, yeni hobiler edinebilirsiniz. Riskli girişimlerde bulunmaya, riskli aktivitelerde şansınızı denemeye çok daha açık olacaksınız, bu dönem alacağınız riskler zararla sonuçlanmayacaktır. Keza televizyon, medya, yayın, sahne önü..vb işlerde de gerekli mücadele sonunda istediklerinizi elde edebileceksiniz.

22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Bir aylık süreçte odak noktanız yaşamınızda iş ve sağlık konuları olacaktır. Check up yaptırmak için oldukça uygun bir süreçtir. İş arayanlar bu dönem içinde işe başlayabilirler. Günlük yapılması gereken, hatta size angarya gibi gelen işlerinizi daha eğlenceli bir şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz. Bu bir aylık süreçte iş konularında kendinizi adeta bir köle gibi hissedebilir, her zamankinden çok daha fazla çalışmanız, mesai harcamanız gerekebilir ve daha çok yorulacaksınız ne yazık ki. Stresli bir iş süreci sizleri bekliyor. Bir tarafta yetiştirilmesi gereken işler diğer taraftan hayatın idamesi için yapılması gereken rutin işler bir süreliğine sizi fazlaca yorabilir. 26 Kasımda Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Güzelleşmek için daha çok para harcayabilirsiniz, eğer yalnızsanız Venüs ilişkiler konusunda yaraların sarılması konusunda destek olabilecektir. 8 Aralık tarihine kadar yalnız olmanız biraz zordur, güzel bir ilişkinin başlangıcının adımları atılabilir, bazılarınız evlenme teklifi alabilir, söz ve nişan gibi durumlar söz konusu olabilir. Aşk meşk konularında başkalarına bu süreçte ara buluculuk edebilir, bol bol çöpçatanlık yapabilirsiniz. Özel hayatınızda ise rekabet duygunuz tetiklenebilir, varsa partneriniz onu bu dönem daha çok kıskanabilirsiniz.

26 Kasım’da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu yeni ayın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Yeni Ay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu Yeni Ay sayesinde bırakabilirsiniz. Diyete veya spora başlamak için uygun koşul ve fırsatlarla karşılaşabileceksiniz. Tam da bu Yeni Ay etkisi ile profesyonel bir destek ile pilates ya da yoga gibi etkinliklere katılabilirsiniz. Eğer ki iş arıyorsanız dönemlik kısa süreli de olsa bir iş bulabilirsiniz. Ya da iş yerinizde şimdiden sene sonu için tatil izni almak için çaba sarf edebilirsiniz. İşlerinizi halledebilmek için yeni çalışanlar, yeni yardımcılarla görüşebilirsiniz.

ARALIK

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş arayanlar iş bulabilirler, iş arkadaşlarınızdan, birlikte çalıştıkları kişilerden destekler alabilirler. Bunun yanı sıra fiziksel görünümünüzde ilgilenebilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. Günlük işlerinizi hallederken çok daha fazla keyif alabileceksiniz.

12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu Dolunay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Dolunay zamanı Güneş ve Satürn birlikte hareket edecekler. İş ve çalışma ortamınızda otorite sayılan kişilerle ilişkilerde dikkatli olmakta yarar var, sağlıkla ilgili de özellikle bel, böbrek ve genital bölgeleriniz hassas olabilir. İş konusunda kendinizi disipline sokmanız gereken bir haftada olacaksınız. Sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekebilir. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. İş ile ilgili postalarınıza ve gönderilerinize dikkat etmekte yarar var, yanlış bilgiler veya postalar alakasız kişilerin eline geçebilir. Bunun yanı sıra bu hafta tembellik bulutu üzerinize çökebilir ve işleri yetiştirmekte bir parça zorlanabilirsiniz.

20 Kasım’da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Paranızı size daha keyif veren konular üzerinde harcamaya başlayacaksınız, hatta estetik operasyonlar, yüz gerdirmeler, botoks..vb gibi yerlere harcayabilirsiniz. Maddi anlamda eşinizden, ortağınızdan rahatlıkla destek görebilecek, daha keyfi konular üzerine borçlar yapmaya başlayabilirsiniz. Kredi kart harcamalarınıza dikkat bu esnada. Güzelleşmek uğruna bu hafta daha fazla para harcayabilirsiniz. 26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma ile birlikte ortaklıklar, partner ilişkileri, sözleşmeler, anlaşmalar ve kendini açıkça gösteren düşmanlar bölümünde gerçekleşecek olan bu tutulma. Bir takım sonlanmaları, bitişleri işaret ediyor. Bu az önce saydığım konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelebilir.