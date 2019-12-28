Yengeç burcunu 2020’de neler bekliyor?

2020 senesinde Yengeç burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2020 senesini yazdı.

Yeni yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay Tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile birlikte, kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır. Bu tutulmada hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Fakat bu tutulmaya Satürn ve Merkür karşı duracak. Bu da sizin ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda gerçekçi, somut ve uygulanabilir kararlar alacağınızı ya da bir takım yeni kurallar koyacağınıza işaret etmekte.

22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak zira Retro yani Satürn geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. 7. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn; ortaklıklarınızı ve ilişkilerinizle ilgili konularda etkilerini gösterecektir. Birlikte olduğunuz kişi ile ilişkinizi gözden geçirme, sorgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eğer ilişkiniz sağlam temellere dayanıyor ise bu süreçte nasıl daha iyi olabilir sorusuna yanıt ararken, eğer bağlar zayıf ve sorunlu ise bu ilişkiyi acaba nasıl kolayca bitirebilirim diye sorgulayabilirsiniz. İlişkinizin ihtiyaçlarını, size kattıklarını düşünebilirsiniz. Üzerinde çok durulmayan eski konular tekrar gündeme gelebilir. Biriyle birlikte iken kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bir diğer olası etkisi ise partnerinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir, onun iş veya sağlığını ilgilendiren konularla yakından ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkilemler, karar vermekte zorlanma, ortağınızın veya partnerinizin tekliflerine karşı uyum göstermek adına daha kolay kabul edici olabilirsiniz. Bu dönem partnerinizin veya ortağınızın ihtiyaçları daha da artabilir. Yalnız olanlar ise yeni başlayacakları ilişki çok ağırdan alınarak devam edebilir.

12 Mayıs’ta Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Özellikle ilişkilerden yana istediklerinizi tam olarak elde edemeyebilir bazı alınganlıklar yüzünden kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Aşktan yana ne yazık ki şans bu süreçte yüzünüze pek gülmeyecek. En iyi ihtimalle eskiden birlikte olduklarınız yeniden kapınızı çalabilir ama onlarla da ileriye dönük düzenli bir ilişki ne yazık ki olmaz. Kendinizi biraz mutsuz ve değersiz hissedebilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınızdan yana da yüzünüz pek gülmeyebilir, bazı insanları hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Aile ve arkadaşlarınızla ilgili konularda bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Bu dönem herkesin pek de onaylamayacağı ilişkilere çekilebilirsiniz.

13 Mayıs’ta Jüpiter Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar geri hareket edecek. Özellikle ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda bu süreçte işler oldukça yavaş seyredebilir, atılması gereken adımlar, alınan kararların uygulanması çok kolay olmayabilir. En iyi ihtimali ile bu süreçte son bir sene içinde kaçırdığınız bir takım fırsatlarınız var ise bunlarla yeniden karşılaşabilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıkların üzerinden yeniden geçmek, değerlendirmek için güzel bir dönem olacak sizin için.

29 Mayıs’ta ise Merkür artık burcunuzda seyahat etmeye başlayacak ve ileri hareketi-geri hareketi derken 5 Ağustos’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Özellikle 14 Haziran’a kadar, Merkür’ün ileri hareket ettiği dönemde, hayatınızda iletişim, düşünce, bilgi alışverişi, anlaşmalar, sözleşmeler gibi konulara hız verecektir. Yalnız önemli bir takım kararlar verirken veya imza atarken biraz daha duygularınıza göre davranabilirsiniz. Ailenizle önemli konuşmalar yapabilir, önemli kararlar verebilirsiniz. 14 Haziran ile 12 Temmuz’a kadar Merkür burcunuzda geri hareket edecek. Bu tarih aralığına önemli anlaşma ve sözleşmelerinizi denk getirmemenizde fayda var. Bu dönem iletişimde gecikmeler, aksamalar söz konusu olabilir. Kullandığınız elektronik aletler birden arıza verebilir, datalar, bilgiler kaybolabilir. Dikkatli olmanızda fayda var.

5 Haziran’da 15 derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. 6. Evinizde meydana 21 Haziran’da ise Güneş artık burcunuza geçiş yapacak ve bir ay seyahat edecek. Süper güç ve motivasyon verecek ve adeta bütün projektörlerin üzerinize çevrilmesine neden olacak. Yeni başlangıçlar, girişimler, güçlü atılımlar yapmak için süper bir sürece giriş yapacaksınız. Sıkıntılı, endişeli, dertli süreç sona ermiş olacak sizler için.

21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Güneş tutulması ile birlikte kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır. Bu tutulmada hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız.

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs destekleyici bir görünümde olacak. Bu tutulma ile birlikte ortaklıklar, partner ilişkileri, sözleşmeler, anlaşmalar ve kendini açıkça gösteren düşmanlar bölümünde gerçekleşecek olan bu Ay tutulması, bir takım sonlanmaları, bitişleri işaret ediyor. Bu az önce saydığım konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelebilir. İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili tamam mı devam mı sorusunun cevabını arayabilirsiniz bu tutulma ile birlikte. Bu tutulma zamanı dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan beklenmedik-sürpriz destekler görebilirsiniz. Veya tutulma ile bir arkadaşınızla sürpriz bir şekilde ortak iş yapmak adına adım atabilirsiniz. Yalnız Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın ve iş girişimleriniz için iki hafta kadar beklemekte fayda var.

7 Ağustos’ta ilişkiler ve aşkı sembolize eden Venüs burcunuza geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz, aşk ve sevgi konularına ilişkin hem şanslı hem de keyifli bir süreç olacak. Özellikle yalnız Yengeçler sanki etrafınıza herkesi etkileyecek bir enerji yayıyor olacaksınız. Bu tarihe kadar yalnız olanlar türlü aşk ilişkileri ve flörtler içinde bulabilirler kendilerini. Fakat dikkat edilmesi gereken husus şudur ki, kilo almaya başlayabilirsiniz. Bu yüzden yediklerinize içtiklerinize dikkat! Üzerinize bir rahatlama ve tembellik de çökebilir.

9 Eylül itibari ile Mars Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars, sizin 10. evinizde geri gidecek. İş, kariyer, mesleki konular üzerinde etkin olacaktır. Bu süreçte iş hayatınızda hızlı bir yükseliş beklememekte yarar var, üstlerinizden, yöneticilerinizden sık sık canınızı sıkan eleştiriler alabilirsiniz. Bu dönem tam da aslında alttan almanız, sakinliğinizi, soğukkanlılığınızı korumanız gereken bir dönem. Bu transit zamanında hatalarınız ve attığınız adımlar çok daha gözle görülür olacaktır. Bu tarihler arasında terfi almak biraz daha zor olacaktır. İş değiştirmek için pek de uygun bir süreç değildir. İş anlamında eşekler gibi çalışırsınız, çok yorulursunuz ama çok az takdir görebilirsiniz. Motivasyonunuzu hemen kaybedebilirsiniz. Yöneticilerle ilişkilerde agresyon hakim olabilir, hakkınızı yeterince savunamayabilirsiniz. Ya da kendinizi sürekli bir şeylerin karşısında savunur bir halde bulabilirsiniz.

30 Kasım’da ise 8. derece İkizler burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. 12. evinizde meydana gelecek olan tutulma ile, biraz kabuğunuza çekilmek isteyebilir, hayatta gelişen olaylar üzerinde kontrolünüzü kaybedebilirsiniz. Biraz arkanızdan dönen dedikodular, söylentiler canınızı sıkabilir. Özellikle aşk hayatınızı çevrenizden gizli tutmak isteyebilirsiniz. Bu dönem kendinizi daha yaratıcı hissedebilir, resim-müzik-yazı gibi konularda işler ortaya çıkabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızda iletişim konularına dikkat etmekte fayda var, özel hayatınız veya çocuklarınızla ilgili gizli saklı bir takım bilgiler de bu dönem ortaya çıkabilir.

14 Aralık’ta 23. derece Yay burcunda, işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Mars bu tutulmaya destek verirken Neptün ise kafaları biraz karıştıracak. Mars desteği ile iş ve kariyerinize ilişkin konularda amaç-hedef ve istekleriniz her ne ise bunlar için harekete geçebilecek ve başarıya ulaşabileceksiniz. Ya da bu dönem iş arayışınız olursa rahatlıkla iş bulabileceksiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız büyütmek, yeni müşterilere ulaşmak çok daha kolay olacaktır. İş hayatınızda hızlı, dinamik, heyecanlı bir süreç olacak. Neptün'ün sert kontağı ise özellikle eğitim, yurt dışı, pazarlama, satış gibi konularda kafanız karışabilir ve ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Ya da bu konularda bazı hayal kırıklıkları oluşabilir. Özellikle zehirlenmelere dikkat etmenizde fayda var.

17 Aralık’ta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Haritanızın 8. evinde uzunca bir süre ilerleyecek olan Satürn, başkalarının maddi olanakları, miras, borçlar, ödemeler, ortaklaşa işlerden kazanılan gelirlerle ilgili konularda sizi disipline etme ve deneyimler kazanmanız için sizleri bazı testlerden geçirecek. Parayı nasıl ve ne şekilde kullanmanız gerektiğini ve de değerini çok daha iyi anlayabileceksiniz bu sayede. 8. ev krizlerle ilişkilidir ve aklınıza gelen-gelmeyen her türlü major krizdir. Ve 8. ev ameliyatlar ve ölümlerle de ilişkilendirilir. Sağlığınıza gereken özeni göstermediyseniz veya vücudunuzun uzun süredir size verdiği sinyalleri doğru değerlendirmediyseniz ameliyatlar söz konusu olabilecektir. Paranın pek bereketi olmaz bu süreçte, cüzdanınızda adeta delik vardır ve para deli gibi akar gider. Türlü akla hayale gelmeyecek baş belası işler ortaya çıkabilir. Bu süreçte mirasla ilgili sıkıntılar çıkmasını bekleyebilirsiniz, mirası paylaşmak, bölümlendirmek oldukça sıkıntılı olabilecektir. Geçmişe ait, önemsemediğiniz, gözünüzden kaçırdığınız bir vergi-borç şakkadanak önünüze çıkar yüklü bir meblağ şeklinde ve sizden bunu sıkıntılı bir şekilde ödemeniz beklenebilir. Bu süreçte safra kesesi ameliyatları gündeme gelebilir. Sağlık olarak tansiyon, kalp, damar hastalıklarına dikkat etmenizde fayda vardır.

Sene boyunca Jüpiter 7. evinizde seyahat edecek. 7. evinize giriş yapacak olan Jüpiter, ortaklıklar, sözleşmeler, evlilik, ikili ilişkiler alanında sizlere türlü fırsatlar ve olanaklar sağlamak için devreye girecek. Size güzel kazançlar sağlayacak sözleşmelerin altına imza atabilirsiniz. Yalnız ve bekar olanlar evlilik hazırlığına başlamalı. İkili ilişkilerden yana, partnerinizden ve eşinizden rahatlıkla destek görebileceksiniz. Düşmanlarınız size zarar verecek bir mesafede olamayacaklar, lakin Jüpiter'in koruma kalkanı altında olacaksınız. Düşmanlarınızın kim olduğunu daha net bir şekilde görebileceksiniz. Olası mahkemeleriniz sizden yana sonuçlanmaya başlayacak. Partneriniz, ortağınız veya eşinizle birlikte sık sık seyahate çıkabilirsiniz, bu seyahatler yurt dışı seyahatleri olabilir. İlişkilerinizde daha konformist bir tavır sergileyebilirsiniz, her zamankinden çok sahiplenici olabilirsiniz. Eşinize finansal anlamda destek olmanız gerekebilir. Eğer yalnız iseniz, uzun soluklu bir ilişki için kendinizi hazırlayın. İkili ilişkilerinize daha iyimser bir tavır da sergileyebilirsiniz. Bu süreç eğer sizin boşanma döneminize denk geliyorsa şayet, eşinizle hır-gürle değil anlaşma ortamını sağlayarak da boşanabilirsiniz.

19 Aralık’ta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu bir sene bu burçta seyahat edecek. 8. evinize giriş yapan Jüpiter, öncelikle ortaklaşa kazanımlar, başkalarına ait kazançlar, miraslar, nafaka gibi konular üzerinde etkili olacaktır. Başkalarının paraları veya imkanlarından çok daha rahat bir şekilde yararlanabilirsiniz. Kredi çekmek bu dönem çok daha kolay ve zahmetsiz olacaktır. Ama dikkat boyunuzu aşabilecek borçların altına girmeyin. Bir süredir sizi rahatsız eden ruhsal veya fiziksek sorunlarınız varsa şayet bu 13 aylık dönemde bunlardan kurtulmak için profesyonel destekler alabilirsiniz. Öğrenciler bu dönem çok daha rahat bir şekilde burs alabilecekler, işlerine yatırım yapacak olanlar ise kısa vadede geri dönüş sağlayabilecekler. Ortaklıklardan elde edilen gelirlerle de artışlar meydana geliyor. Eşinizin finansal kazançlarında iyileşme ve artış meydana gelmeye başlayacak. Sponsorluk görüşmeleriniz çok daha olumlu sonuçlanabilir. Olası borçlarınızdan çok daha hızlı bir şekilde kurtulabileceksiniz. Bu elinize geçecek olan bir parayla olabilir. Bu süreçte kendinizi ruhsal anlamda geliştirebilirsiniz. Ölüm var mı, öldükten sonra hayat nasıl gelişiyor temalı konular üzerine derin araştırmalar yapabilirsiniz. Gizli ilimlere, okült konulara ilginiz, merakınız artabilir, bol bol okuyabilir, bilgiler bulabilirsiniz. Ruhsal anlamda büyük değişim ve dönüşüm geçirebileceğiniz bir sene sizleri bekliyor olacak.

Bu sene aşktan yana şanslı olacağınız zamanlar: 8 Ağustos – 6 Eylül arası.