Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinin yüzde 42,5 seviyesine indirmesiyle ilgili, "Bankaların, indirim kararını kredi faizlerine yansıtarak süreci desteklemelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Baran, yazılı açıklamasında, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e düşürdüğünü belirtti.
Kararı, reel sektör açısından olumlu bulduklarını belirten Baran, dezenflasyon süreciyle piyasalarda faizlerdeki indirimin devam edeceği yönünde güçlü bir beklenti oluştuğunu ifade etti.
Bu kapsamda TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesine çektiğine işaret eden Baran, şunları kaydetti:
"Enflasyonla mücadele sürecindeki başarı, faiz indirimlerinin de devamının geleceğine işaret ediyor. Faizlerin düşüş eğilimine girmesi, finansman maliyetlerini de düşürerek, reel sektör ve iş dünyamızın önünü görmesi, planlamalarını yaparak, yatırım, üretim ve ticaretin artmasına olumlu yansıyacaktır. Finansman maliyetleri, iş dünyamız açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle bankaların, indirim kararını kredi faizlerine yansıtarak süreci desteklemelerini bekliyoruz."