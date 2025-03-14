Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürmesi nedeniyle, yaklaşık 2 bin 400 Rus kişi ve kuruluşa uyguladığı yaptırımları altı ay daha uzattığını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaptırımların süreceğini bildirerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığı nedeniyle yaklaşık 2 bin 400 kişi ve kuruluşa yönelik yaptırımlarımızı uzatıyoruz." dedi.

Yaptırımlar kapsamında ilgili kişi ve kuruluşlara seyahat yasağı uygulanıyor. Ayrıca bu kişilerin Avrupa Birliği sınırları içindeki mal varlıkları donduruluyor ve herhangi bir finansal destek almaları yasaklanıyor.

6 AY DAHA UZATILDI

Bireylere yönelik yaptırımların süresi normal şartlarda 15 Mart'ta doluyordu. Ancak üye ülkeler, Macaristan'ın yaptırım listesinden bazı isimleri çıkarma konusundaki ısrarına rağmen, kısıtlamaları oybirliğiyle 15 Eylül'e kadar uzatma kararı aldı.

Yaptırım listesine giren kişi ve kuruluşların büyük bölümü, Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlaması sonrası listeye eklenmişti. AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar altı aylık aralıklarla yenileniyor.

AB, savaşın başlangıcından bu yana ticaret ve finans sektöründen enerji ve teknolojiye kadar geniş kapsamlı 16 yaptırım paketi uyguladı.

Bu paketler içinde Rus petrolüne getirilen ithalat yasağı, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme ağı SWIFT'ten çıkarılması ve çeşitli Rus medya kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulması da bulunuyor.