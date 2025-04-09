Başkent Bratislava'daki organizasyonda serbest stil müsabakaları sona erdi. Türkiye'yi 92 kiloda temsil eden Feyzullah Aktürk, bronz madalya karşılaşmasında, Bulgaristan adına güreşen Ahmed Sultanovich Bataev'i 8-6 yendi. Daha önceki 3 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah, bu kez üçüncülük kürsüsünde yer aldı. 86 kiloda mücadele eden Osman Göçen, repesajda İsrail'den Matthew Phillip Finesilver'i 11-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti. Üçüncülük karşılaşmasında Polonya'dan Sebastian Jezierzanski'yi 4-2 mağlup eden Osman, bronz madalyanın sahibi oldu.

TAKIM HALİNDE ÜÇÜNCÜ OLDUK

Türkiye, serbest stil müsabakalarını 2 bronz madalyayla tamamladı. Milli güreşçiler, serbest stilde 2010'dan sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanamadı. Serbest stil takım sıralamasında 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya alan Azerbaycan 119 puanla birinci, Gürcistan 114 puanla ikinci, Türkiye ise 73 puanla üçüncü oldu.