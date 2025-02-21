Avrupa'ya yaşanılan vize sorundan sonra Türkler vizesiz ve kimlikle girebilecekleri ülkelere yöneldi. Genelde Balkan ülkelerini tercih eden Türkler bu kez rotayı Gürcistan'ın Kutaisi şehrine yöneltti.

HEM DOĞASI HEM TARİHİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kutaisi, son dönemlerde Türklerin de tercihleri arasında. Batum ve Tiflis'ten sonra Gürcistan'ın en merak edilen şehirlerinden biri oldu. Doğası ve tarihiyle dikkat çeken Kutaisi, ucuzluğuyla da dikkat çekiyor.

Rioni Nehri üzerinde kurulan Kutaisi, Tiflis'ten sonra Gürcistan'ın ikinci büyük şehri. Kanyon ve manastırlarıyla dikkat çeken Kutaisi, doğa güzellikleriyle gidenleri kendine hayran bıraktırıyor.

ŞARAP MÜZESİ MERAK EDİLİYOR

Şehirde Okasti Kanyonu en ünlü kanyonlarından biri. Turistler teknelerde kanyonun ve doğanın tadını çıkarıyorlar. Kutaisi'de en dikkat çeken yer ise şarap müzesi. Şaraplarıyla ünlü olan şehir, yemek kültürüyle de büyük beğeni topluyor.

KUTAİSİ'DE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER: