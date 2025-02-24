Yoğun kar yağışının etkisiyle yüksek kesimlerden kopan dev kar kütlesi, hızla yamaçtan aşağı aktı. Ortalığı beyaz bir duman bulutu kaplarken, o anlar bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kışın sert yüzü! Son günlerde etkili olan kar yağışı, ilçede kar kalınlığını artırmıştı. Uzmanlar, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine dikkat çekerken, Ayder’de yaşanan bu olay bölgedeki riskin ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

Neyse ki can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak çığın düştüğü anlara tanıklık edenler, yaşadıkları korkuyu gizleyemedi. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları ve ziyaretçileri çığ tehlikesine karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.