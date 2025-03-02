Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ege Mahallesi Tütüncüler Sitesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple silahlı çatışma çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Silahlı kavgada yaralanan Uğur Denli, Söke Devlet Hastanesi, Muhammet Furkan Özçelik ise Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı Denli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri kavağa karışan D.M., M.S.D., F.K. ve E.E. isimli şüphelileri gözaltına alırken, U.T. ve M.C.Ö. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.