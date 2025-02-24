Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in yerleşim haklarını ellerinden alarak yerlerinden etmeye zorlamaya çalıştığı Filistinlilere ait köyde 27 Temmuz 2010'da ilk yıkımı yaptığı hatırlatıldı.

İsrail güçlerinin 2010 bu yana evlerini ahşap ve çadırlarla inşa etmeye çalışan Filistinlilerin köyünü her defasında yeniden yıktığına işaret edilen haberde, bu çerçevede bedevilerin kaldığı Arakib köyünün 236. kez yıkıldığı kaydedildi.

Haberde, Arakib köyünde Filistinli 22 aileden oluşan 86 kişinin yaşadığı ifade edildi.

- Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Filistinli köylüler, İsrail askerlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etti.