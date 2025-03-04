MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" sürecine yaptığı katkılardan dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.

EKOL TV'nin haberine göre, Bahçeli, Erdoğan’ın yazıp başrolünü üstlendiği İnci Taneleri adlı diziyi beğenerek takip ettiğini belirtti.

Bahçeli, ayrıca Yılmaz Erdoğan’ın dizide canlandırdığı karakterin oturaklı bir duruş sergilediğini vurgulayarak, başarılı performansı için Erdoğan’ı tebrik etti.