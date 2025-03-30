Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 Şubat'ta sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bir gün sonra ise kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu. 14 Şubat'ta ise taburcu edilen Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında çeşitli asılsız iddialar da ortaya atılmıştı.
Meclis'teki son grup toplantısını 28 Ocak'ta gerçekleştiren ve sekiz hafta sesi duyulmayan Bahçeli, yalnızca yazılı açıklamalarla gündemi değerlendirmişti.
Geçtiğimiz günlerde "entübe" iddialarını yalanlayan ve açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin mesaiye bayram sonrası başlayacağını duyurmuştu.
TÜRKEŞ'İN KABRİNE ZİYARETTE YER ALMADI
Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrine ziyaret gerçekleştiren MHP heyetinde yer almadı.
MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Semih Yalçın, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve MHP Ankara ilçe başkanlıkları Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ancak Bahçeli bu ziyarette yer almadı.
BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ AÇIKLAMA YAPACAK
Öte yandan partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, MHP'ye yakın Türkgün gazetesinde, Devlet Bahçeli'nin 31 Mart Pazartesi (bugün) gündem değerlendirmesi yapacağı duyuruldu.