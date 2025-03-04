Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Burcu Mert Koçer, tarlada yetiştirdiği organik sebzelerle yaptığı turşuları ticarete döktü. Turşuları beğenilen kadın, iş kurarak bu durumu profesyonelce yapmaya başladı. 20 farklı turşu yaptığını söyleyen Koçer, ürünlerini doğal ve katkısız yapıyor. İlk zamanlar çevresene ikram ettiğini ifade eden Koçer, "Beğenilince bu işi büyütmeye karar verdim. Şimdi ise doğal turşularımın herkesin sofralarına ulaşmasını istiyorum" dedi.

MARKASINI KURUP TİCARETE BAŞLADI

Genç kadın, çiftçilikle ailesinin yanında sebze yetiştirdiğini söyleyen Koçer, bu sebzelerden turşu kurmaya başladığını daha sonra ticarete döktüğünü ifade etti. Babasının desteğiyle evin bir bölümünde turşu üretmeye başlayan Koçer, organik ürünlerinden marka oluşturdu ve satışa çıkardı.

YILDA 600 BİDON TURŞU YAPIYOR

Ürünlerinde hiçbir katkı maddesi olmadığını belirten Koçer, yoğun talepten dolayı ürün yelpazesini de genişletmeye başladığını ekledi. Koçer, yılda 600 bidon turşu hazırlıyor ve bunların tamamını satıyor.

20 çeşit turşu ürettiğini söyleyen genç kadın, ürünleri topladıktan sonra doğrudan turşularını kurduğunu ifade etti.