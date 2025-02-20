Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi Konser Salonu'nda, üniversitenin inşaat topluluğu tarafından düzenlenen "U-Fest Civil Ankara 2025" Etkinliği'nde, 5G ile ilgili konuştu.

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇINDA 5G DENENECEK

5G'ye geçildiğinde daha hızlı internet kullanımı sağlanacağının altını çizen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"5G'nin, üretim noktalarında robotların kullanılmasından bazı makinelerin uzaktan kumanda edilebilmesine kadar birçok faydası olacak. Bu sene ihalesini yapacağız, 2026'da 5G'ye Türkiye genelinde geçmiş olacağız. Statlarda da denemesini yapıyoruz, bu akşamki Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki maçta statta ilk kez 5G'yi denemiş olacağız."

U-Fest Civil Ankara 2025 etkinliği kapsamında, inşaat mühendisliği alanında uzman konuşmacılar, sektörün önde gelen firmaları, yetkilileri ve öğrenciler bir araya gelecek.