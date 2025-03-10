Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ziyaretinde depremin ardından yürütülen inşa ve ihya çalışmalarına yönelik son durumu masaya yatırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde koordinasyon toplantısına başkanlık eden Bakan Kurum, deprem bölgesinde betonun metreküpünü 5 bin liradan satan fırsatçı firmalara da tepki gösterdi.

'BUNU ÇÖZMEZSENİZ ÇELİĞE DÖNERİM'

Toplantıda konuyla ilgili belediye başkanlarının açıklamalarını dinleyen Bakan Kurum, "5 bin TL'ye beton mu olur? Betonu bu fiyata vereceklerse biz de çelik yaparız. Bunu çözün. Normal bin 800 TL'ye beton döken var. Hadi 2 bin 200 olsun normal. 2 bin 500 TL'ye de uzak yere gitsin. Ama 5 bin TL olamaz. 5 bin TL olursa biz de çeliğe döneriz 1 metreküp beton dökemez. Ben 3 bin TL'nin üzerine beton parası ödemem orada. 3 bini geçmeyecek şekilde çözdünüz çözdünüz, çözmedin ben çeliğe dönerim" şeklinde konuştu.

'KAPATIN GİTSİN'

Malatya Valisi Seddar Yavuz'a talimat veren Bakan Kurum, "Gidecek depremde fırsatçılık yapacak, böyle bir şey yok. Eğer öyle 5000 liraya beton döküyorlarsa kapatın gitsin. Bu işi 1 hafta içinde halledelim" ifadelerini kullandı.