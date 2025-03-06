Ankara Dikmen Hakimevi’nde gerçekleştirilen Ulusal Staj Programı İş Birliği Protokolü imza töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk fakültesi öğrencilerinin avukatlık büroları, noterlikler, ara buluculuk büroları ve merkezlerinde staj yapabilmelerine olanak tanıyan protokolü değerlendirdi.

Bakan, bu adımın genç hukukçuları mesleğe daha donanımlı şekilde hazırlayacağını vurgulayarak, “Hukuk eğitiminin kalitesini artırmak, adalet sisteminin geleceğini güçlendirmek ve gençlerimizin kariyer yolculuklarını desteklemek hedeflerimiz arasında. Bu protokolün hayata geçmesinde katkısı olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve TÜRAMEP’e teşekkür ediyor, protokolün gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

2 BİN 500 KİŞİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU ALINACAK

Noter yardımcılığı sistemine geçiş planını detaylandıran Tunç, “Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin 500 noterimiz bulunuyor. Hukuk fakültesi mezunlarının noter yardımcısı olarak görev yapmasıyla, noterlik hizmetlerinde kalite artacak ve aynı zamanda 2 bin 500’e yakın genç hukukçumuz istihdam edilecek. Bu düzenleme, noterlik mesleğine önemli bir katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.