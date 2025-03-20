Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, 45 şüphelinin yakalandığını ve 15 milyar TL değerinde; 1 adet beş yıldızlı otel (250 odalı), OSB üzerinde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, 3 adet apartman (18 daire), 2 adet büyük et entegre tesisi, 29 adet villa, 6 adet iş yeri, 71 adet arsa/tarla, 76 adet araç ile 4 adet şirkete 5549 Sayılı Kanun gereğince, MASAK raporuna istinaden adli makamlarca el konulduğunu açıkladı.

4 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Bakan Yerlikaya, 4 ayrı şirkete ise kayyum ataması yapılarak adli tahkikat başlatıldığını belirterek; şunları kaydetti:

"Manavgat, Alanya ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 650 Jandarma personelinin katılımıyla Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de 61 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Tefe faizi uygulayarak mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdıkları, Çekleri ve senetleri şantaj, tehdit yoluyla tahsil ettikleri ve mağdurların şikâyetçi olmalarını engelledikleri, Teminat olarak aldıkları çekleri ise faktoring şirketlerinden nakit paraya çevirerek, çek bedeli üzerinden yüksek oranlarda “komisyon” adı altında faiz bedeli aldıkları tespit edildi.

Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak, Tefecilik, Silahla Tehdit, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda çek/senet, tapu, satış sözleşmesi, telefon ve bellek ele geçirildi"