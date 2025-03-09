Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından sahipsiz köpeklerle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkanı, 51 ilde kırsal kesimde il özel idaresi olması hasebiyle buradan sesleniyorum ve dün de talimat verdim. 51 valimiz ve özel idare olarak ve il belediyeleri ve nüfusu 25 bin ve üzeri olan bütün ilçe belediyeleriyle beraber biz bu sorumluluğumuzu, kanunun bizden istediği, milletimizin çıkardığı bu kanunun gereğini yapmak zorundayız.

Hayvanları biz seviyoruz. Hepimiz seviyoruz. Benim evimde üç tane kedim var. Ama sorumluluğun ağırlığının ne kadar büyük olduğunu gördüm.

"İNSANİ VE VİCDANİ DURUŞLA KANUNU BİZİM UYGULAMAMIZ LAZIM"

İçişleri Bakanı olarak, valilerimin hepsi, aynı şekilde onların uhdesindeki ilgili müdürlükler, belediye başkanları, büyükşehir, ilçe belediye, il belediye fark etmez. Hepsi beraber oturacaklar. Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım ki, bir daha 2 yaşında bir Rana'mız hayatının baharında sabi çocuk mezara girmesin."