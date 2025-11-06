Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkan vekili ve Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketi NEF'in patronu Erden Timur'un sahibi olduğu RDN Gayrimenkul şirketinin kamu ihalelerine katılması bir yıl süreyle yasaklandı.



Medyabar'da yer alan habere göre, Adapazarı Belediyesi, Sakarya'da Dernekkırı olarak bilinen bölgede yer alan İlyaslar Mahallesi sınırlarındaki dev dişbudak ağaçlarına ev sahipliği yapan bölgeyle ilgili proje hazırladı.

Devam eden süreçte dev dişbudak ağaçlarının bulunduğu 53 dönümlük alanda tamamen ahşap malzemeler kullanılarak; içerisinde kır lokantası, kır kahvesi, mescit, idari bina, bekçi kulübesi, bebek bakım odası, tuvalet, su deposu, ve yöresel ürün satış ünitesinin yer aldığı konaklamalı bir tesis inşa edileceği duyuruldu. Söz konusu proje için 6 Eylül 2023'te ihaleye çıkıldı.

İŞİ YARIM BIRAKTI, İHALELERDEN MEN EDİLDİ



5 milyon 100 bin liralık muhammen bedelle, 10 yıllık yap-işlet-devret modeliyle çıkılan ihaleyi Erden Timur'un firması RDN Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. kazandı.



Önceki dönem Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili olan ve NEF firmasıyla Türkiye'nin en çok tanınan iş adamlarından olan Erden Timur'a ait olan RDN Gayrimenkul işe başlamasına karşın yarım bıraktı.



Yaşananların ardından Adapazarı Belediyesi, ihale süreci ve sonrasında işin yarım bırakılmasıyla ilgili dosya hazırlayarak durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne iletti.



Genel Müdürlük, benzer durumlarda olduğu gibi RDN Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş'ye 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 1 yıl süreyle kurum ihalelerine katılma yasağı getirdi.