Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaklaşık üç hafta önce Sağlık Bakanlığı tarafından depreme dayanıksız raporu olması nedeniyle yıkım kararı verilen hastanede faaliyetin devam etmesine sert tepki gösteren Birlik Sağlık Sen Muğla İl Başkanı Abdullah Gül, “Bilindiği gibi Sayın Sağlık Bakanımız yaklaşık bir ay önce Menteşe Devlet Hastanesi'nin deprem riski taşıyan ve yıkılması gereken binalarının tahliye talimatını verdi. Fakat aradan 3 hafta geçmesine rağmen hala faaliyette tutulması Sağlık müdürünün kendisini Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu’nun üstünde mi görüyor sorusunu akıllara getiriyor” dedi.

"İL SAĞLIK MÜDÜRÜ VALİLİĞİN KARARINI UMURSAMADI"

Gül açıklamasında şunları söyledi:

-Muğla İl Sağlık Müdürünün, Muğla halkının enkaz altında kalma sevdası nereden geliyor anlaşılır gibi değil.

*Sayın bakanımızın talimatından önce 2023 Ekim ve 2024 Ocak ayında kendi ekibinden yazılı olarak hastanenin riski bildirilmiş lakin bu uyarıları sumen altı edip, cevap verme gereğinde dahi bulunmamıştır. Daha sonrasında sağlık bakanlığı müfettişinin 2024 Kasım ayındaki "Menteşe Devlet Hastanesinin faaliyette tutulması hasta ve çalışan güvenliği acısından riskli ve ivedilikle tahliyesi ile ilgi bakanlıkla girişimlerin başlama yazını da görmezden geldi. İl Sağlık Müdürü Mülayim’in icraatları sadece bununla kalsa, Muğla Valiliğin 2024 Aralık ayında verdiği talimatı dahi umursamadı.

Devletin tüm otoritesini yok sayan Mülayim’in, Muğla halkının canına hiçe sayması, kime veya neye hizmet ediyor sorusunun cevabı merak konusudur. Bu sorunun cevabının Muğla halkı olmadığı kesindir. Sağlık Bakanlığımız geçtiğimiz hafta içinde Menteşe İlçemize tahliyesi planlanan hastane yerine, 200 yataklı çağın gereklerini karşılayan, modern sağlık hizmeti verecek hastane için çalışma yapılması talimatını verdi.

"TAHLİYE KARARI VERİLEN HASTANEDE AMELİYATLAR DEVAM EDİYOR"

-İl Sağlık Müdürlüğü bu hastane üzerine odaklanması gerekirken, tüm talimatlara rağmen hala depremde yıkılır denen, tahliye edin denen binalarda ameliyatlar yapılmaya hastalar yatırılmaya devam etmektedir. İlçemize yeni bir hastane kazandırmak yerine Menteşe Devlet Hastanesi'ni adeta göçebe obaya çevirmektedirler. Poliklinik ve acil bulunduğu yerde, idari bina ve yemekhane diş hastanesinde, yataklı servisler Eğitim Araştırma hastanesi ek binası olan Yatağan'dan 50 yatak kiralama yoluna gitme çabaları ne akla ne izana ne de kanunlara uymaktadır. Üstelik yapmayı planladıkları acil binası resmen gecekondudan dönüşme bir binada yapılması ayrı bir tartışma konusudur. Sizin Muğla Halkına reva gördüğünüz sağlık hizmeti bu mudur?

-Aldığı her karar kendisi ile çelişen Mülayim'e soruyoruz, siz değil miydiniz daha bir kaç ay önce Eğitim Araştırma Hastanesinin yatak sayısı yetersiz, acil serviste bekleyen hastalara çözüm olarak Yatağan Devlet Hastanesini lav edip Eğitim Araştırma hastanesine bağlayan. Üstelik Yatağan Devlet Hastanesi bu birleşimden sonra doluluk oranı %40 dan %90 lara ulaşmışken tüm bu düzeni tekrar dağıtıp karmaşa oluşturmanızdaki mantık nedir?

-Eğitim ve Araştırma hastanesinde 7 yataklı yoğun bakım ve ameliyathanenin bir bölümü personel eksikliğinden kapalı duruyor. Düşünün ki 7 yataklı acil yoğun bakım kapalı iken yan taraf acil serviste hastalarımız can derdinde. Elinizde yoğun bakım yatağı varken hastalarımız başka ilçelere veya illere sevk edilmektedir. Hastalarımıza ameliyat sırası aylar sonrasına verilirken ameliyathane personel yokluğundan kapalı. Biz her daim sorunu dile getirirken çözüm önerilerini de beraberinde sunuyoruz:

-Menteşe Devlet Hastanesi'nin "Depremde yıkılır" denen tüm blokları için sayın bakanımızın da talimatı doğrultusunda yıkımın gerçekleştirilip, yerine çağın gereklerine uygun modern devlet hastanesi için ilimizin tüm paydaşları ile birlikte hareket ederek yeni hastanemizi ilimize kazandırmak.

-Bu süreçte Menteşe Devlet hastanesinin mevcut poliklinik kısmı aktif halde tutularak semt polikliniği gibi hizmet vermeye devam etmelidir. Böylelikle menteşe halkımızın sağlık hizmeti kesintisiz devam edecektir. Menteşe Devlet Hastanesinin personeli Eğitim Araştırma Hastanesine kanalize edilerek kapılı durumdaki yoğun bakım ve ameliyathane aktif hale gelecektir.

-İlimize kritik yoğun bakım ünitesi kazanılmış olacaktır. Buradan Muğla il sağlık müdürüne sesleniyoruz; Muğla'yı Hatay yapmanıza izin vermeyeceğiz. Bu zihniyetin Hatay da olduğu gibi insanlarımızı öldürmesine izin vermeyeceğiz. Her platformda halka hizmet değil eziyet zihniyeti ile mücadelemiz devam edecektir. Sizi hemen bu hatan dönmeye Sayın bakanımızın talimatını yerine getirerek Muğla halkının canını tehlikeye atmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.