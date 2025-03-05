6 Şubat depremlerinin ardından vaat edilen konutların yapımını tamamlayamayan ve depremzedeleri konteynerlere mahkum eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın resmi internet sitesinde AKP reklamı yaptı. Daha önce de TBMM’ye İzmir Körfezi’nden alınan bir şişe kirli su ile gelen ve CHP’li Belediyeyi suçlayan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi internet sitesinde “Onlar Konuşur AK Parti Yapar” reklamını içeren haberi yayınladı. Vatandaşlar, “Devletin bakanı, AKP reklamı yapıyor” diyerek tepki gösterdi.

23 YILDIR BÖYLEYMİŞ…

“Onlar Konuşur AK Parti Yapar” başlığıyla yayınlanan Bakanlık haberinde, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli aileler için yapılacak olan sosyal konutların inşası devam ediyor. Ankara’nın Sincan ilçesinde 18 etap olarak planlanan sosyal konutların 11 etabı tamamlandı. Evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, ‘23 yıldır böyle… Onlar konuşur, AK Parti yapar’ dedi” ifadesi yer aldı.

KAYBETMİŞTİ

31 Mart 2024’te İstanbul Büyükşehir Belediye seçimini kaybeden Murat Kurum, yeniden Bakanlık görevine getirilmişti.