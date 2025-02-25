Lopeimukat ve Natira bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarında Etiyopyalı 13 balıkçının yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kenya tarafında ise 22 balıkçının kaybolduğu ifade ediliyor.

Kenya'nın Turkana Valisi Jeremiah Lomorukai, olayların cumartesi akşamı başladığını ve çatışmalar sırasında 15 teknenin çalındığını açıkladı. Lomorukai ayrıca, Etiyopya’nın Dasenech etnik grubuna mensup 6 balıkçının sağ olarak kurtarıldığını ve ülkelerine iade edildiğini duyurdu.

SINIRDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edildiğini belirterek, Etiyopya makamlarıyla temas halinde olduklarını söyledi. Murkomen, iki topluluk arasındaki gerilimi düşürmek ve barışı sağlamak için diplomatik çabaların sürdüğünü vurguladı.

Bölgede yaşanan bu olay, Kenya-Etiyopya sınırındaki güvenlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirirken, yetkililer tansiyonun daha fazla yükselmemesi için önlem almaya çalışıyor.