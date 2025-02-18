Konya'nın Beyşehir ilçesinde eşinden ayrı yaşayan 42 yaşındaki Ahmet Değirmenci, evin banyosunda başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Değirmenci'yi 'evde kanlar içinde bulduk' diye ihbar eden ve güvenlik kamera kayıtlarından daha önce eve girip çıktığı belirlenen arkadaşları 43 yaşındaki R.D., 40 yaşındaki M.E.B. ve 34 yaşındaki A.P. 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre R.D., M.E.B. ve A.P., dün arkadaşları Ahmet Değirmenci'nin kızını arayıp, 'Babana ulaşamıyoruz?’ dedi. Ardından 3 arkadaş, buluştukları Değirmenci'nin kızıyla birlikte Müftü Mahallesi 414180 Sokakti eve gitti.

İçeri girdiklerinde Değirmenci'yi banyoda kanlar içerisinde gören 3 arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, 'Arkadaşımız Ahmet Değirmenci'yi evde kanlar içinde bulduk' diye haber verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Değirmenci'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirledni.

Yapılan ilk otopside Değirmenci'nin başına aldığı darbe sonucu kafa travması ve aşırı kan kaybı sonucu öldüğü tespit edildi.

Polis, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde R.D., M.E.B. ve A.P.'nin daha önce eve girip çıktığını belirledi. Bunun üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Değirmenci'nin ismi açıklanmayan kızının da tanık olarak ifadesinin alındığı belirtildi.