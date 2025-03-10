Mund Deportivo'da yer alan habere göre; Katalan kulübü, bu talebin kabul edilmesini bekliyor. Geçtiğimiz hafta UEFA, Real Madrid-Atlético Madrid maçından önce eski futbolcu Javier Dorado’nun anısına Santiago Bernabéu’da saygı duruşu yapılmasına onay vermişti. Dorado, 48 yaşında lösemi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Barcelona, yarın saat 18.45’te Montjuïc Stadyumu’nda Benfica’yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde, kulübün uzun yıllar sağlık ekibinde görev alan doktor Carles Miñarro için bir dakikalık saygı duruşu yapılması planlanıyor.

Maçın basın toplantısı programında da değişiklik yaşandı. Normalde Şampiyonlar Ligi maçlarından önce bir futbolcunun da basına açıklamalarda bulunması beklenirken, FC Barcelona bu geleneği bozarak sadece teknik direktör Hansi Flick’in konuşacağını duyurdu. Takım, yas nedeniyle oyuncuların basına açıklama yapmamasına karar verdi.

Barcelona’nın UEFA’dan onay alması halinde, Miñarro için yapılacak saygı duruşu, Montjuïc’teki karşılaşma öncesinde gerçekleşecek. Kulüp, doktorlarına vefa göstermek adına bu adımı atarken, UEFA’nın da buna olumlu yaklaşması bekleniyor.

Son olarak, geçtiğimiz hafta Real Madrid’in eski futbolcularından Javier Dorado için de benzer bir saygı duruşu izni verilmiş olması, Barcelona’nın talebinin de kabul edileceğine dair beklentiyi artırıyor.