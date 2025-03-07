UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında İskoç ekibi Rangers’a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Skorun ardından Fenerbahçe hakkındaki düşüncelerinin değişmediğini belirten Barry Ferguson, “Oyuncularım istediğim her şeyi yaptı. Öğrettiğimiz her şeyi bugün sahada gördük. Hiçbir zaman konsantrasyonu kaybetmediler. İkinci maç var. Fenerbahçe hakkındaki fikirlerim değişmedi. Bu turnuvayı kazanabilecek bir takım. Teknik direktörlerinin kalitesine söyleyecek bir şey yok. Zorlu bir maç geçirdik. Birkaç gün dinleneceğiz. Bu sezon kendi evimizde zorluk yaşadık. Neler olur bilmiyorum. Bugün bu galibiyetin tadını çıkartacağız. Dinlendikten sonra antrenmanlara devam edeceğiz” diye konuştu.

"BİRKAÇ GOL DAHA ATSAYDIK İKİNCİ MAÇ DAHA KOLAY OLURDU"

Deplasmanda 3 gol attıkları için mutlu olduklarını belirten Ferguson, “Her zaman oyun planımıza sadık kaldık. Hücumda hızlı ve tehlikeliydik. Bunu savunmadaki sağlamlığımıza borçluyuz. O yüzden Fenerbahçe’ye çok zorluk çıkarttık. Birkaç gol daha atsaydık ikinci maç daha kolay olurdu. Şikayet edecek bir durumum yok. Deplasmanda 3 gol attığımız için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük görevinde ilk Avrupa maçına Fenerbahçe karşısında çıktığını hatırlatan Ferguson, şöyle konuştu:

“Ben yeni bir teknik direktörüm. Buna her zaman hazırdım. İlk Avrupa maçının Fenerbahçe ile olması benim için önemliydi. Pazar günü teknik ekibimle konuştuk. Bu maçtan ümitli olduğumu söylemiştim. Oyuncularıma her zaman hakkını teslim etmem lazım. Sistem değiştirmek kolay değil. Benim onlardan istediğim daha önce oynamadıkları bir oyundu. Onlara haklarını teslim etmem lazım. Her zaman beklediğimiz performansı sahada verdiler. Perşembe günü yine bunu yapmalıyız.”

"CERNY YÜZDE 100’ÜNÜ ORTAYA KOYDU"

Attığı 2 golle aldıkları galibiyette önemli rol oynayan Vaclav Cerny ile ilgili de konuşan Ferguson, “Her zaman yüzde 100'ünü veren bir oyuncu. Bugün gerçekten yüzde 100'ünü ortaya koydu. Muhteşem bir performans sergiledi. Antrenmandan sonra her zaman çalışan bir oyuncu. Eksikleri var ancak bugün muhteşem performans sergiledi” dedi.

Rıdvan Yılmaz hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili düşünceleri sorulan İskoç teknik adam, “Rıdvan her zaman istediğimiz pozisyonda oynadı. Sol bek oyuncusu, sağ bekte oynattık. Hiçbir zaman şikayet etmedi. Benim odaklandığımı şey Rıdvan’ı sezon sonuna kadar çok oynatmak” dedi.

"KESİNLİKLE TUR BİTMEDİ"

Aldıkları sonuca rağmen turun bitmediğini ifade eden Ferguson, sözlerini şöyle noktaladı:

“Kesinlikle tur bitmedi. Biz harika bir sonuç aldık. Bunu devre arası olarak nitelendirebiliriz. Mourinho’ya saygı duyuyorum. Gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden birisi. Kaliteli oyunculara sahip. Tur bitti diyemeyiz. Böyle bir şey söylersem aptallık etmiş olurum. Birkaç gün dinlendikten sonra tüm odağımızı Fenerbahçe maçına vereceğiz.”